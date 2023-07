Accident de bus : ce que l'on sait de l'accident qui a fait deux morts dans les Yvelines

La procureure de la République, Maryvonne Caillibotte, s'est exprimée en fin de journée, concernant l'accident survenu près de Mézières-sur-Seine dans les Yvelines ce vendredi matin. Voici ce que l'on sait de l'accident et de ses répercussions.

Ce vendredi matin, aux alentours de 7 heures, un grave accident est survenu entre un bus de remplacement affrété par la SNCF, et un véhicule léger avec à son bord un automobiliste de 21 ans sur la RD113 entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville.

Les victimes

L'accident survenu ce vendredi 28 juillet à Mézières-sur-Seine a fait deux morts. Un homme de 64 ans, père de quatre enfants mineurs, ainsi qu'une femme de 54 ans, mère de deux enfants majeurs.

"Nous déplorons deux victimes quasiment immédiatement décédées des suites de l'accident", a déclaré Maryvonne Caillibotte, procureure de la République de Versailles. En ajoutant que : "les familles et les conjoints n'ont pas encore pu être entendus tant le choc est très important".

À la suite de l'accident, cinq personnes étaient en urgence absolue. En fin de soirée ce vendredi, la procureure a donné des nouvelles "rassurantes" de ces victimes. Le pronostic vital de seulement l'une de ces cinq victimes est encore engagé.

Le chauffeur du bus est également hospitalisé, et en "état de choc". Il n'a pour l'instant pas pu être entendu. Ses tests d'alcoolémie et aux stupéfiants se sont révélés négatifs.

Le conducteur de la voiture

La Renault "clio" accidentée du propriétaire de 21 ans était "en règle, tout comme son conducteur, [...] il avait l'intégralité de ses 12 points", a expliqué la procureure. Il est toujours hospitalisé pour une fracture du bras et n'a pas encore pu être auditionné. Il est toutefois placé sous le régime de la garde à vue.

Son test d'alcoolémie s'est révélé positif, comme l'explique la procureure de la République : "La prise de sang du conducteur a permis de donner un résultat et nous pouvons indiquer que son alcoolémie est fixée à 2,04 grammes par litre de sang. […] Le test concernant la consommation de stupéfiants est en revanche négatif".

Les circonstances de l'accident

Selon les premiers témoignages, l'accident survenu vers 7 heures ce vendredi matin sur la route D113 a été provoqué par la conduite de l'automobiliste de 21 ans, qui roulait à contresens. En voulant l'éviter, le bus, affrété par la SNCF, serait tombé dans un fossé.

La procureure de la République, Maryvonne Caillibotte évoque une chute du bus "de 3 à 4 étages", "en contrebas de la route". Quelques "légères traces de freinage" ont également été constatées dans le sens de circulation du bus.

L'enquête :

Une enquête judiciaire a été ouverte dans la journée, pour homicides involontaires et blessures involontaires de plus de 3 mois et de moins de 3 mois. Le jeune automobiliste risque jusqu'à 7 ans de prison, du fait de son alcoolémie. L'enquête a été confiée aux policiers de Mantes-la-Jolie.