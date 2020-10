À Poissy, une fillette décède après l'effondrement d'un mur d'un gymnase

C’est avec une profonde tristesse et une immense émotion que nous apprenons la disparition tragique de la petite Pisciacaise très grièvement blessée le 22 octobre 2020, à la suite de la chute d’un mur du gymnase Caglione au cours d’un stage du club de judo pendant les vacances. pic.twitter.com/VmfWFNlbZk — Ville de Poissy (@villepoissy) October 24, 2020

Hospitalisée à l'hôpital Necker à Paris, une fillette âgée de 6 ans est décédée samedi 24 octobre. Elle avait été grièvement blessée le jeudi 22 octobre après la chute d'un pan d'un mur du gymnase Caglione à Poissy dans les Yvelines."C’est avec une profonde tristesse et une immense émotion que nous apprenons la disparition tragique de la petite Pisciacaise très grièvement blessée le 22 octobre 2020", a annoncé Karl Olive, le maire de la commune qui a adressé à la famille "ses plus sincères condoléances et l'expression de notre plus grande compassion".La jeune fille participait à un stage de judo pendant les vacances scolaires avec un groupe d'élèves lorsqu'une partie du mur s'est effondrée. Un autre enfant âgé du même âge a été blessé et hospitalisé.Selon les informations de France Bleu Paris , opéré à la jambe et au thorax, son pronostic vital n'est plus engagé.