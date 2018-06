Hellfest 2018 : tout ce qu'il faut savoir et même plus !

Iron Maiden - Aces High (Official Video)

Si vous avez vos pass en poche, alors vous devez le savoir, enfin c'est préférable. Pour les autres, le Hellfest est LE festival de musiques extrêmes, le meilleur des grands festivals français si l'on en croit le classement des Festivals Awards 2018. On y entend des groupes de métal comme Iron Maiden qui sera l'une des têtes d'affiche de cette 13e édition...... mais aussi des groupes de punk comme le Pogo Car Crash Control, un groupe français qui commence à faire parler de lui, et même des projets électros comme Carpenter Brut...160 groupes se relaieront sur les six scènes du festival, des groupes venus d'un peu partout dans le monde, des États-Unis, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Finlande, d'Espagne, de Norvège... et bien sûr de France. Ils seront 30 à jouer à domicile et parmi eux quelques ligériens.Si vous rêviez d'un tête à tête avec votre amoureux(se), revendez très vite vos pass, non seulement ça pourrait faire des heureux mais en plus vous n'aurez pas à subir la horde des festivaliers prêts à en découdre avec le métal. Ils étaient 180 000 l'an passé, soit 60 000 par jour sans compter les journalistes (plusieurs centaines), les techniciens (1500), les bénévoles (3500), les groupes (160) et leur entourage... Oui, ça fait du monde, beaucoup de monde, même sur la cinquantaine d'hectares occupée par le festival, camping et parking compris.De partout, on compte quelque chose comme 70 nationalités représentées chaque année.Pas sur le site dédié aux concerts bien sûr mais au camping du festival très fréquenté lui-aussi. 25 000 campeurs l'an passé. Pensez à peindre votre tente d'une couleur repérable de loin, jaune fluo avec des rayures vertes qui clignotent par exemple si vous êtes fan du FC Nantes. Autre possibilité, planter un mât pour y monter vos couleurs. Mais il faut avoir un mât dans son sac...Le métal c'est bien mais ça ne nourrit pas son homme, ni sa femme. Heureusement, le site est colonisé par une armée de food trucks en tout genre et de restaurants. Et si vraiment, ça ne vous convient pas et voulez vous préparer un couscous, une paëlla ou un choux farci, il vous reste le supermarché Leclerc à quelques pas du site. Ambiance assurée...En cas de forte chaleur, et même de pluies diluviennes, boire un peu d'eau ne peut pas faire de mal. Faut-il encore en trouver. L'an passé, les points d'eau étaient littéralement pris d'assaut du matin au soir par les festivaliers déshydratés par la poussière soulevée par les 60 000 festivaliers et les 30° affichés au thermomètre. Bien sur, vous avez aussi le droit de boire une petite toute petite bière comme le font tous les métalleux qui se respectent mais avec modération. 3500 hectolitres de ce breuvage magique ont été liquidés en 2017.Oui, la bière n'est pas une obligation, il vous reste l'eau ou le vin blanc avec les vignerons de Clisson qui écoulent chaque année sur site plusieurs milliers de litres de leur production.Rangez votre portefeuille, tout se paiera sur site via le fameux système cashless qui innove encore cette année. Plus de carte mais une puce intégrée à votre bracelet d'accès. Une application mobile permet de recharger votre compte à tout moment.Allo maman bobo... Pas de panique, 60 secouristes et 2 médecins urgentistes sont sur site. En 2017, 2500 prises en charge ont été recensées, environ quinze évacuations sur les hôpitaux de la région, principalement dues à des insolations et des problèmes ophtalmiques liés à la poussière. Pensez au chapeau, aux lunettes de soleil et à la crème solaire ! Mais aussi, sans me faire oiseau de mauvais augure, au k-way et à la petite laine ;-) Dans tous les cas, localisez dès votre arrivée les postes de secours de la SNSM. Ça peut servir !Oui et même le soir, 700 sanitaires, douches et points d'eau sont répartis sur l'ensemble du site.De quoi affronter la pluie et le soleil, le chaud et le frais, Clisson n'est pas en Bretagne, malgré ce qu'on peut parfois entendre ici et là, mais pas non plus en Provence. La météo peut parfois se révéler capricieuse et changeante même si le climat est tempéré. Pensez également à emmener des bouchons d'oreille, des vitamines C, une brosse à dents, un peu de savon, un duvet tout terrain, le doudou et un peu de monnaie pour les achats à l'extérieur du site...Ce serait dommage de finir le festival seul(e) au milieu de milliers de festivaliers anonymes mais fort sympathiques au demeurant. C'est simple, habillez-vous fluo, déguisez-vous en lapin géant ou optez pour un chapeau-licorne pour être repérés de loin. Même si il y a eu une amélioration côté réseau téléphonique l'an passé, ne comptez pas trop sur votre téléphone pour appeler papa maman ou chéri chérie...