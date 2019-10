Le Hellfest sponsor officiel du FC Nantes pour une Coupe de la Ligue d'enfer

Le Hellfest aime le sport ! Après avoir établi un partenariat en 2016 avec le club de hockey sur glace Les Corsaires de Nantes, le festival de musiques extrêmes clissonnais se fait sponsor officiel du FC Nantes pour les matchs de la Coupe de la Ligue BKT."En tant que supporter inconditionnel des jaunes et verts depuis mon enfance...", explique Ben Barbaud, le boss du Hellfest, "c’est une grande fierté et une bonne dose de fun que de voir ces 2 entités régionales se réunir autour de ce partenariat unique et inédit ! Culture et sport s’unissent pour que cette dernière Coupe de la Ligue soit des plus rock’nroll !"Pour Franck Kita, Directeur Général Délégué du FC Nantes, "C'est un partenariat remarquable caractérisé par la notoriété et l'image des 2 entités. J’espère que ce partenariat nous portera le plus loin possible dans la compétition !"Et pour les amoureux du métal et du ballon rond, ce sera le paradis en enfer mercredi 30 octobre puisqu'ils pourront supporter leur équipe favorite face au Paris FC tout en se déhanchant au rythme d'une playlist spécialement préparée pour l'occasion...Pour sceller ce partenariat, quelques joueurs du FC Nantes ont rencontré ballon au pied les musiciens du groupe nantais Ultra Vomit, une figure de la musique métal. Du grand jeu... et de l'humour.