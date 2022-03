Assises de Loire-Atlantique : quatre hommes jugés pour l'agression de deux adolescents en mai 2017

Quatre sympathisants d'extrême droite comparaissent devant la cour d'assises de Loire-Atlantique à partir de ce lundi 21 mars pour une violente agression perpétrée à Nantes le soir du second tour de l'élection présidentielle, le 7 mai 2017. Ils sont accusés d'avoir, ce soir-là, molesté Erwan David et Steven Dardenne, 18 ans et 16 ans au moment des faits, à coups de pied, de barre de fer et de bouteille en verre.

Le procès des quatre hommes qui avaient sauvagement agressé deux adolescents le 7 mai 2017 au soir de l'élection à la présidence de la République d'Emmanuel Macron commence ce lundi 21 mars aux Assises de Loire-Atlantique. Ils étaient cinq le soir du drame, l'un d'entre eux est mort depuis dans un accident de la route. L'une des deux victimes garde des séquelles permanentes.

Cette première journée est consacrée à l'examen des personnalités des accusés. Le plus âgé, Joyce Burkhart, né de père inconnu, a grandi dans une famille recomposée, marquée par des valeurs d'extrême-droite.

La peine encourue peut monter à 15 ans de prison, en raison des circonstances aggravantes de faits commis en réunion, avec usage d'une arme et préméditation ou guet-apens. Dans son cas, il y a aussi l'état de récidive, qui peut faire doubler le maximum des peines.