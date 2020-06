Déconfinement : à Nantes, le restaurant la Prison du Bouffay a reçu ses premiers convives à 0h01

La prison du Bouffay, à Nantes, a accueilli ses premiers clients, dont le maire du Bouffay, dès 0h01 le 2 juin 2020 / © France Televisions - Vincent Raynal

Ce sont les clients qu'il faut éduquer, nous, se laver les mains dès qu'on fait quelque chose, c'est du quotidien - Eric Wrobel, co-gérant de la Prison du Bouffay

"C'est pour marquer le coup, on s'en souviendra tous", à 0h01 la nuit dernière Johann s'est installé avec quelques amis à l'une des tables de la Prison du Bouffay, dans le centre-ville de Nantes.Parmi les clients, des amoureux transis, des familles, et des potes."Il y en a qui sont stressés, qui angoissent, qu'ils viennent avec leurs enfants, leur famille, même en terrasse au début s'ils ont un peu peur, ils vont voir, ils vont se détendre un peu, ça va bien se passer", lance Eric Wrobel, co-gérant de la Prison du Bouffay.Pour cette ouverture très attendue, après quasiment trois mois sans restaurants ni bars, une centaine de personnes avaient réservé une table, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale."Notre métier c'est quand même le respect des mesures d'hygiène, lance le maître des lieux, ça ne nous change pas de nos habitudes, à part mettre un masque, dire aux clients "vous pouvez aller aux toilettes mais mettez un masque".Pour relancer la machine, le personnel s'est mis en quatre dès le matin.Pour les 32 salariés de la Prison du Bouffay, c'est la fin du chômage partiel. Une délivrance, et pas seulement du point de vue économique.