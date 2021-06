DIRECT. Affaire Troadec à Nantes : 4e jour du procès de Hubert Caouissin et Lydie Troadec

Ce vendredi, le procès de Hubert Caouissin et Lydie Troadec se poursuit à Nantes aux Assises de Loire-Atlantique. La journée sera consacrée aux témoignages des enquêteurs.

Le procès d'Hubert Caouissin et Lydie Troadec se tient aux assises de Loire-Atlantique à Nantes jusqu'au 9 juillet 2021

Les audiences reprennent ce vendredi 25 juin aux assises de Loire-Atlantique à Nantes, pour une journée consacrée aux témoignages des enquêteurs.

Lydie Troadec a décrit mardi à la barre le contexte d'une haine familiale ancienne et mystérieuse entre elle et son frère Pascal, au premier jour du procès du quadruple meurtre de la famille.

Mercredi, c'est la vie d'Hubert Caouissin qui a été examinée. "Compulsif", "obsessionnel" et volontiers paranoïaque, Caouissin, toujours "ancré dans le passé" et convaincu de l'existence du "magot" qui l'a conduit au quadruple meurtre de la famille Troadec.

Jeudi, la personnalité des quatre victimes a été évoqué. Une journée riche en émotions.

Le procès des deux accusés se tient aux assises de Loire-Atlantique à Nantes jusqu'au 9 juillet prochain.



Hubert Caouissin, 50 ans, comparaît depuis mardi matin et pendant trois semaines devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. L'ancien ouvrier chaudronnier de l'arsenal de Brest encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ce mercredi, la cour se penche sur son profil.



Lydie Troadec, 51 ans, comparaît libre. Elle encourt trois ans de prison et 45 000 euros d'amende pour modification de scène de crimes et recel de cadavres.