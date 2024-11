"Ma vie aujourd'hui c'est comme une prison", le blogueur azéri Mahammad Mirzali est une des personnes les plus protégées de France

Mahammad Mirzali est un blogueur azéri dissident réfugié à Nantes. Il a été la cible de trois tentatives d'assassinat entre 2020 et 2022 et vit depuis sous protection policière 24 h sur 24.

Son adresse est secrète et elle change régulièrement.

Depuis deux ans, Mahammad Mirzali vit caché, sous protection policière, depuis l'arrestation en 2022 d'un commando chargé de le tuer.

Toutes mes entrées, toutes mes sorties, tout est programmé. C’est sous protection policière 24h sur 24h Mahammad Mirzali blogueur azerbaïdjanais

En 2021, Mahammad Mirzali avait subi une violente agression à l'arme blanche, dont l'objectif était, selon lui, la décapitation en pleine rue à Nantes.

Un an auparavant, il y avait eu une autre tentative d'assassinat, avec une arme à feu.

Une vie cloîtrée presque comme en prison

"Ma vie aujourd'hui, c'est comme une prison" souffle Mahammad Mirzali.

J'ai 16 m² chez moi. À l'intérieur, je suis juste libre d'utiliser le portable et de parler avec des amis. Je peux sortir chaque jour une ou deux fois de chez moi maximum, sinon c'est comme une prison Mahammad Mirzali blogueur azerbaïdjanais

Depuis la France, Mahammad Mirzali enquête sur la corruption de la famille Aliyev, dont les membres se partagent le pouvoir en Azerbaïdjan.

Il dénonce la corruption du régime en Azerbaïdjan

Sur sa chaîne YouTube diffusée en cinq langues intitulée Made In Azerbaijan, il publie, par exemple, des informations sur les achats d'appartements et de villas en France ou en Angleterre.

"J'ai calculé à peu près plus de 60 millions d'euros pour acheter des appartements à Saint-Tropez et à Paris" détaille Mahammad Mirzali blogueur azerbaïdjanais.

Mahammad Mirzali, un blogueur dissident réfugié et victime de 3 tentatives d'assassinat à Nantes entre 2020 et 2022. Il vit depuis sous protection policière 24h sur 24. • ©France 3 Pays de la Loire

Réfugié depuis 2016, Mahammad Mirzali observe aussi les relations diplomatiques qui se durcissent entre la France et son pays d'origine.

Avec l'histoire de Théo Clerc notamment. Sa famille et ses amis demandent la libération de cet artiste arrêté il y a huit mois avec un Australien et un Néo-Zélandais pour un tag dans le métro de Bakou.

"Le procès a été raccourci brutalement dès que le quai d'Orsay a changé les recommandations et déconseille maintenant aux Français de se rendre en Azerbaïdjan" déplore le frère de Théo.

Suite à ça, il y a eu le verdict. Les deux autres accusés ont seulement pris une amende, et mon frère, ils lui ont mis trois ans Charlie Frère de Théo Clerc

La France dénonce le traitement arbitraire et ouvertement discriminatoire dont est victime notre compatriote M. Théo Clerc en #Azerbaïdjan.



Déclaration intégrale➡️ https://t.co/fc1paifDIs pic.twitter.com/K8a6HStGjC — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) September 12, 2024

le 1er novembre 2024 Le 1er novembre 2024 à Paris devant l'ambassade d'Azerbaïdjan manifestation en soutien àThéo Clerc emprisonné en Azerbaïdjan aprés un graf sur les murs de Bakou. • © France Télévisions

Selon les proches de Théo Clerc, les échanges entre la France et l'Azerbaïdjan pendant la COP 29 devraient avoir des conséquences sur le maintien en détention de ce dernier.

De son côté, Mahammad Mirzali était invité devant le Parlement européen le 22 octobre pour plaider le boycott de la COP à Bakou.

le blogueur Mahammad Mirzali au Parlement européen à Strasbourg le 22 octobre 2024 en compagnie de Roberta Metsola la présidente du parlement et de François-Xavier Bellamy député européen français • © Made In Azerbaijan

Une dérive autoritaire à la Poutine selon les observateurs

Actuellement, 4 Français sont détenus en Azerbaïdjan, et depuis 2020, 8 opposants réfugiés en Europe ont été tués ou agressés.

Symptômes d'un pouvoir politique qui se radicalise et qui devient de plus en plus autoritaire.

"L'Azerbaïdjan aujourd'hui est un régime qui se verticalise de plus en plus à tel point qu'on peut parler de régime autoritaire" analyse Lukas Aubin directeur de recherche à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) interviewé à Nantes lors d'un colloque sur les questions géopolitiques.

A l'instar de la Russie de Vladimir Poutine ces systèmes sont de plus en plus brutaux et ont une tendance à externaliser leur violence à l'étranger pour montrer justement qu'ils sont capables de tout. Et d'imposer leur narratif jusque dans un territoire occidental,en l'occurrence la France Lukas Aubin directeur de recherche à l'IRIS

Le 29 septembre dernier, un dissident réfugié à Mulhouse était poignardé à son domicile, après une campagne de diffamation dans les médias d’Azerbaïdjan, ravivant les pires craintes de Mahammad Mirzali.

Mahammad Mirzali vit caché, sous protection policière, depuis l'arrestation en 2022 d'un commando chargé de le tuer • © Vincent Calcagni France 3 Pays de la Loire

Une vie entre parenthèses

"Pour moi, la vie est finie" assène calmement le blogueur azerbaïdjanais.

4 ans déjà que je suis sous protection policière. Jusqu’à quand je serai protégé par la police ? Jusqu'à quand ma vie va continuer comme ça ? Mahammad Mirzali blogueur azerbaïdjanais

"C’est pour ça que je continue" lâche-t-il dans un souffle.

Mahammad Mirzali continue donc à chercher et publier des informations, tout en préparant un examen pour acquérir la nationalité française.

