Mort de Steve à Nantes. Pas de procès en appel après la relaxe du commissaire Chassaing

Le procureur de Rennes annonce ce 26 septembre qu'il ne fera pas appel de la décision du tribunal concernant la relaxe du commissaire Chassaing du délit d’homicide involontaire de Steve Maia Caniço, prononcée le 20 septembre dernier.

"Après le jugement du tribunal correctionnel de Rennes ayant prononcé vendredi dernier la relaxe du commissaire Chassaing du délit d’homicide involontaire de Steve Maia Caniço, et après en avoir informé les parties, je vous informe que je ne ferai pas appel de cette décision", écrit Frédéric Teillet, procureur de la République de Rennes dans un communiqué, ce 26 septembre. Il n'y aura donc pas de nouveau procès, pourtant espéré par les avocats de la famille.

"C’est une déception très forte après cinq années de procédure. Le débat aurait dû être soumis à la cour d’appel, car il est complexe du point de vue juridique et que certains éléments de preuve n’ont pas été suffisamment débattus", regrette Me Cécile de Oliveira, avocate de la famille de Steve Maia Caniço.

Le 20 septembre dernier, le commissaire Grégoire Chassaing, poursuivi pour homicide involontaire, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Rennes. Cinq ans après la mort de Steve, noyé dans la Loire après une intervention de la police en marge de la Fête de la musique à Nantes en 2019, le commissaire en charge des opérations ce soir-là, était le seul sur le banc des accusés.

Le tribunal a estimé que le fonctionnaire de 54 ans n'avait pas commis de "faute caractérisée qui aurait entrainé la mort de Steve Maia Caniço".

"Cette décision me paraît décevante du point de vue juridique, mais surtout très décevante du point de vue social, car l’absence de débat sur les responsabilités policières sur le plan pénal est préjudiciable pour le lien entre la police et la société", ajoute Me Cécile de Oliveira.

Ce mardi 25 septembre, Béatrice, la mère de Steve a expliqué à France Bleu Loire Océan qu'elle n'acceptait pas la relaxe du commissaire Chassaing, voyant cela comme "une insulte à la mémoire de Steve".

Pour autant, elle ne souhaitait pas de deuxième procès. "En tant que mère, je dis stop à tout. J'ai ce besoin mental de mettre une fin à quelque chose."

De son côté, Oscar, le père de Steve, aurait aimé un nouveau procès "comme le frère et la sœur de Steve". "Je ne suis pas fatigué, j'irai au bout. C'est mon fils et je me bats pour mon fils", a-t-il dit.

