Mort de Steve à Nantes. Le commissaire Chassaing fixé sur son sort ce vendredi 20 septembre

L’affaire avait été dépaysée pour plus de sérénité. Ce vendredi sera rendu le jugement dans l’affaire Steve Maia Caniço, cinq ans après la mort du jeune homme tombé dans la Loire un soir de la fête de la musique à Nantes. Le commissaire Grégoire Chassaing, en charge des opérations ce soir-là, était le seul à comparaitre au mois de juin dernier.

Loin de Nantes, et de la Loire, c’est au tribunal de Rennes que s’est joué en juin dernier l’un des dossiers judiciaires les plus sensibles de ces dernières années. Un nom et un visage, celui de Steve Maia Caniço.

Un procès éprouvant, cinq jours d’audience, une trentaine de témoins auditionnés, des heures d'expertise technique, et une question. La mort de Steve est-elle directement liée à la charge policière lancée par le commissaire Chassaing à 4h et demi du matin en bordure du fleuve.

Devant la cour, deux versions s'opposent. L’avocat de la défense rejette toute responsabilité du commissaire. Selon lui, le jeune homme serait tombé dans Loire de manière accidentelle, à bonne distance des policiers qui agissaient en état de légitime défense.

"Il n'y a jamais eu, à aucun moment, de tirs lacrymogènes pour faire cesser la musique,ça n'a aucun sens, estimait en juin dernier, Louis Cailliez ,l'avocat de Grégoire Chassaing, il y a eu simplement du tir lacrymogène en riposte à une agression et à une pluie de pavés et de bouteilles qu'ils ont reçus".

'On a aujourd'hui un commissaire à qui on impute des tirs de certains de ses hommes sous son autorité sans qu'il n'y soit pour rien", poursuit l'avocat de Grégoire Chassaing

À la barre, c’est toute la hiérarchie policière qui fait bloc derrière le commissaire. Grégoire Chasaaing, récemment promu chef de la police lyonnaise, est Jugé irréprochable par ses pairs. Un esprit de corps qui provoque la colère des parties civiles.

"On a le sentiment de témoignages qui ont été briefés, surbriefés, et de témoins qui sont essentiellement là non pas pour témoigner avec objectivité d'une situation, mais pour venir en soutien de leur collègue Grégoire Chassaing et pour venir, surtout, dans la défense de l'institution qu'est la Police nationale", déplorait en juin dernier l'avocate des parties civiles, Cécile de Oliveira.

C’est donc le procès d’un homme, et non celui des violences policières, qui trouvera son issue ce vendredi.

Le procureur a reconnu la culpabilité du commissaire, mais n'a requis qu’une simple peine de principe. Grégoire Chassaing encourt jusqu’à trois ans de prison.

"Une peine de principe" demandée

Le 14 juin, au dernier jour de son procès pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Rennes, l'accusation avait requis la condamnation sans ambiguïté du fonctionnaire de police de 54 ans.

C'est lui "qui a conduit une action collective, laquelle a créé la situation qui a abouti in fine au décès de Steve", animateur périscolaire de 24 ans, avait estimé le procureur Philippe Astruc.

Il s'était ensuite contenté de demander "une peine de principe", sans fixer de quantum. En l'absence de circonstances aggravantes, l'homicide involontaire est passible d'une peine maximale de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende.

La défense du commissaire, âgé de 54 ans, désormais chef de circonscription à Lyon, avait réclamé la relaxe, Me Louis Cailliez demandant aux trois magistrates de ne pas "ajouter une injustice à tout ce qui s'est passé ce soir-là", dans la nuit du 21 au 22 juin 2019.

Le rappel des faits

Dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, Steve Maïa Caniço meurt noyé dans la Loire à Nantes suite à une charge policière controversée, quai Wilson à Nantes, lors de la fête de la musique.

Peu après 4h du matin, une vingtaine de policiers intervient pour faire cesser la musique sur ce lieu où plusieurs scènes électro s'étaient installées. L'une d'elles continuait de diffuser sa musique au-delà de l'horaire légal alors que les autres remballaient leur matériel.

L'enquête a permis de déterminer que la chute de Steve avait eu lieu à un endroit du quai sans barrière à 4h33 et 14 secondes, soit deux minutes après les premiers tirs de grenades des policiers.

Pris dans un épais nuage de fumée de gaz lacrymogènes, plusieurs fêtards avaient fait une chute de 5 à 6 mètres dans une eau à 21°C. Certains avaient été récupérés par un canot de secours nautique, spécialement prévu pour la nuit.

Mais Steve Maia Caniço n'avait pu rejoindre le quai.

