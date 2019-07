Nantes : une fresque en hommage à Steve, quai Wilson

"Où est Steve ?"

Le sourire de Steve Maia Caniço fait désormais face à la grue grise Titan sur le quai Wilson, à Nantes.Sur cette fresque débutée samedi et quasi achevée, les deux graffeurs ont peint le visage du jeune homme que nul n'a revu depuis la nuit du 21 au 22 juin dernier et la charge controversée de la police sur le quai.A nos confrères de Ouest-France , Eric et Lucas ont expliqué avoir voulu "recontextualiser ce qui s’est passé et que ça ne tombe pas dans l’oubli".Autour du portrait de Steve, on peut ainsi voir "la charge des forces de l’ordre, les nuages de lacrymo, le chien, une fille qui se fait traîner par les cheveux et des gens en train de glisser".En ce dimanche matin, la fresque est presque achevée. Un hommage de plus rendu à Steve.Cette question tout le monde se la pose depuis le 22 juin dernier au petit matin et la disparition de Steve.Le jeune homme était venu passer la soirée du 21 juin dernier quai Wilson, où une free party était organisée à l'occasion de la fête de la musique.Au petit matin, les forces de l'ordre sont intervenues pour faire éteindre un mur de son de la free party qui devait s'achever à 4 heures.Les policiers ont alors chargé. 14 personnes ont atterri dans la Loire avant d'être secourues.Steve, présent sur les lieux selon plusieurs témoignages, n'a pas été revu depuis."Steve s'est endormi à un endroit entre deux sound system, après les CRS sont arrivés et c'est parti en live. C'est à ce moment-là qu'on a perdu toute trace de Steve, plus de téléphone, plus de Messenger, de Snapshat" témoignait Anaïs, une amie du jeune homme, le 23 juin dernier.Depuis, les recherches lancées en Loire ont été infructueuses. Jeudi, un Zodiac équipé d'un sonar a effectué de nouvelles recherches pour tenter de localiser le corps de Steve Maia Caniço dans le fleuve.