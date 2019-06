À Nantes, une marche en hommage à Steve Maia Caniço, disparu pendant la fête de la musique

Les pancartes en carton sont nombreuses à pointer la responsabilité des forces de l'ordre. / © France Télévisions - Elodie Soulard

Sur la banderole en tête du cortège, cette question, lancinante : "Où est Steve?" Devant la préfecture de Nantes, entre 700 et 900 personnes ont pris le départ de la marche organisée par les proches de Steve Maia Caniço, disparu une semaine auparavant, juste après l'intervention policière pendant une fête techno organisée sur le quai Wilson.14 personnes avaient été repêchées dans la Loire après que les policiers aient utilisé des grenades lacrymogènes et des LBD pour mettre un terme à la soirée.Depuis, les proches du jeune homme, qui ne savait pas nager, n'ont plus de nouvelles. Son téléphone a cessé d'émettre, et les recherches organisées le long du fleuve n'ont rien donné, alors qu'une information judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'intervention des policiers nantais.Une responsabilité pointée par la plupart des slogans affichés sur les pancartes en carton : "Les jeunes participants de la fête de la musique ne doivent pas être traités comme des casseurs, colère des parents", "Messieurs des forces de l'ordre, avez un sens de la réponse proportionnée qui pose question"....Partie de la préfecture de Nantes, la marche doit s'achever sur les bords de Loire, quai Wilson, à l'endroit où le jeune homme de 24 ans a disparu dans la nuit du vendredi 21 juin au samedi 22 juin.