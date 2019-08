Nantes : les obsèques de Steve Maia Caniço auront lieu lundi prochain dans la plus stricte intimité

Les funérailles de Steve Maia Caniço, ce jeune homme de 24 ans mort lors de la fête de la musique à Nantes, auront lieu lundi prochain, nous a confirmé sa soeur Johana ce mardi après-midi.Ses obsèques seront célébrées dans la plus stricte intimité, selon le souhait de la famille de Steve.Le corps du jeune homme a été retrouvé dans la Loire le 29 juillet dernier à hauteur de la grue jaune, quai Ferrand.Steve avait été vu pour le dernière fois dans la nuit du 21 au 22 juin dernier alors qu'il assistait quai Wilson à la fête de la musique.Une intervention policière avait provoqué la chute de quatorze personnes dans la Loire qui avaient, toutes, pu être repêchées. la disparition de Steve avait été signalée le lendemain."Dès qu'ils ont lancé les lacrymogènes, j'ai voulu me décaler, le problème c'est que je suis parti dans le sens du vent, donc les gaz lacrymo m'ont suivi", nous expliquait Jérémy, l'un des rescapés, le 22 juin dernier, "c'était des fumées assez denses, j'avais les yeux qui me brûlaient, donc je ne voyais rien, je ne voyais pas à un mètre devant moi".L'IGPN avait été saisie. Dans son rapport, la police des polices avait indiqué qu'il ne pouvait "être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de monsieur Steve Maia Caniço" avait annoncé le Premier ministre Edouard Phlippe le 30 juillet dernier.