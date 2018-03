Orvault abrite la plus grande ferme à Bitcoin de France

"D'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, ça peut être variable"

La plus grande mine à Bitcoin de France a poussé fin 2017 sur l'ancien site d'Alcatel à Orvault. 260 machines y tournent à plein régime, 24 heures sur 24 pour produire cette monnaie numérique dématérialisée."On appelle ça une mine parce que les mineurs d'or extraient de l'or en cassant des rochers et en trouvant de temps en temps des pépites, des filons d'or" explique Sébastien Gouspillou, co-fondateur de Bigblock Datacenter, "le concept du "mining" de Bitcoin c'est un peu la même chose, on a des appareils qui vont calculer toute la journée pour essayer de résoudre des équations compliquées et, de temps en temps, notre machine va être la machine qui va solutionner cette équation et qui va gagner du bitcoin".Le site a ouvert en décembre dernier, et vise d'ici 2019, les 1500 machines. Toutes appartiennent à des clients, qui pour 3 000 euros, s'offrent un ticket d'entrée dans l'univers des monnaies virtuelles. Car outre le bitcoin, il y a aussi l'Ethereum et le Litecoin...explique Jean-François Augusti, co-fondateur de Bigblock Datacenter, "Il y a des monnaies qui vont augmenter et les gens veulent "jouer" sur cette monnaie, donc on peut modifier le paramétrage de leur machine."Matière première : l'électricité. L'un des points forts de cet endroit équipé pour faire tourner les machines d'Alcatel, dont le départ en 2015 avait laissé un immense vide.Pour la mairie, l'arrivée du bitcoin sonne donc comme la promesse d'un renouveau."Ici, on imagine avoir des start up qui travaillent sur ces nouvelles technologies et puis qu'on puisse peut-être créer des partenariats avec d'autres activités de la commune voire au delà de nantes Métropole.... et surtout garder le site industriel, parce que ça a toujours été quelque chose de très important pour la commune" se réjouit Monique Maisonneuve, première adjointe au maire d'Orvault.En juin, les fondateurs ouvriront un comptoir du bitcoin. Sorte de bureau de change, qui servira aussi de point d'information sur les nouvelles monnaies du web.► Le reportage de notre rédaction