Près de Nantes, il stockait des dizaines d'armes chez lui, la police intervient pour saisir l'arsenal.

Certaines armes non interdites comme les pistolets air soft ont été restitués à leur propriétaire / © Police Nationale

C'est dans un appartement que les policiers on trouvé l'arsenal. Ne sachant quelle attitude adopterait l'homme de 36 ans, les policiers de la BAC sont intervenus en colonne et munis de boucliers. Mais le propriétaire n'a pas manifesté d'opposition et toutes les armes ont été dans un premier temps saisies.Voici le récapitulatif communiqué par les policiers de la BAC :- Un arme longue de marque WINCHESTER non approvisionnée (catégorie B)- Un fusil à pompe à canon scié de marque FABARM non approvisionné (catégorie B ).- Un sabre- Une arbalète de marque MAN KONO avec 4 flèches- 1 pistolet d'alarme de marque WALTHER de calibre 9mm avec un chargeur approvisionné- 1 pistolet d'alarme KIMAR de calibre 9 mm avec un chargeur approvisionné+ 1 boite de 40 cartouches de calibre 45 WinchesterD'autres armes type airsoft étaient découvertes : 19 armes de poing, 3 de type pistolet mitrailleur, 8 de type fusils d'assaut, 1 de type carabine, 44 chargeurs air soft, et des lampes de visée, des pointeurs lasers et des lunettes de visée.Le "collectionneur" sera convoqué par la justice en novembre prochain pour détention d'armes malgré une interdiction judiciaire. Car s'il n'avait pas de casier, il était quand même connu des services de police. Adhérent d'un club de tir, on lui avait interdit cette pratique et l'usage d'armes.Un examen psychiatrique a été demandé par le parquet.Les armes de type air soft n'étant pas interdites, elles ont été rendues à leur propriétaire. Les autres seront détruites.