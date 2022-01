Covid-19 : "Le bateau coule", les enseignants en grève jeudi 13 janvier pour dénoncer un protocole sanitaire jugé inefficace et le manque de moyens

La plupart des syndicats de l'Éducation nationale et des mouvements lycéens appellent à la grève nationale jeudi 13 janvier. Le mouvement pourrait toucher de nombreux établissements de la région.

L'appel national à la grève lancé le 7 janvier a obtenu une forte adhésion de la part des syndicats de l'enseignement qui souhaitent dénoncer la gestion de la pandémie de Covid-19, et un manque de moyens pour y faire face.

Enseignants et parents dénoncent un manque de moyens

Pour Clément Brochard, co-secrétaire de SUD éducation en Loire-Atlantique, ce mouvement, suivi par l'ensemble des syndicats du département, est la suite d'une mobilisation qui a débuté un mois plus tôt à Saint-Herblain.



L'objectif était de réclamer plus de moyens dans les écoles : davantage d'AESH pour accompagner les élèves en situation de handicap, de psychologues, médecins et infirmiers scolaires ou d'enseignants du réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté (RASED) "Le contexte sanitaire met en lumière le manque de moyens, il amplifie les difficultés et révèle également le mépris du ministère de l'Education nationale. Par exemple, nous avons découvert le nouveau protocole sanitaire par la presse", déplore-t-il, en affirmant avoir le soutien de parents d'élèves.

"Aujourd'hui, c'est un peu le Titanic, dans les écoles, collèges et lycées du département", déplore Jean-Baptiste Lalanne, coprésident départemental du Maine-et-Loire de la fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) dans un communiqué de presse. "Chaque jour, les effectifs se raréfient avec de moins en moins d'élèves... et des personnels également absents. Le bateau coule". Il dénonce un manque de moyens pour faire face au coronavirus dans les établissements scolaires.

Selon le syndicat FCPE, qui pointe du doigt de nombreuses absences non-remplacées des professeurs, 10 % des enseignants en moyenne seraient absents, malades ou cas contact.

Un protocole difficile à mettre en œuvre

Le syndicat de parents d'élèves dénonce "un échec du protocole", en particulier la série de tests et d'auto-tests, que devaient jusqu'ici réaliser les élèves si un cas positif était détecté dans leur classe.



Le protocole sanitaire, assoupli une première fois par le gouvernement jeudi 6 janvier, puis de nouveau assoupli comme l'a annoncé lundi soir Jean Castex, est encore jugé trop lourd. Florence Prudhomme, coprésidente du FCPE en Maine-et-Loire dénonce dans un communiqué : "Les enfants passent plus de temps devant les pharmacies qu'à l'école". Ceux-ci ne sont pas prioritaires et face à la flambée de l'épidémie, les tests dans les pharmacies et les laboratoires sont pris d'assaut, avec souvent de longues files d'attente.

Le mouvement national de grève pourrait être massivement suivi dans les établissements de la région. "Elle peut pénaliser des parents, mais cela ne changera pas grand-chose vu le désordre ambiant" regrette Jean-Baptiste Lalanne.