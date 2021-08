DIRECT. Solitaire du Figaro à la voile : suivez le départ de la course ce dimanche 22 août à partir de 17h10

Suivez le départ en direct de la Solitaire du Figaro, ce dimanche 22 août dès 17h10 sur France 3 Pays de la Loire, France 3 Bretagne et France 3 Normandie.

Créée en 1970, la solitaire du Figaro, la plus ancienne grande course française, se dispute en solitaire et en quatre étapes. Pour cette 52e édition, les navigateurs partiront de Saint-Nazaire et rejoindront Lorient, Fécamp puis la Baie de Morlaix pour revenir à Saint-Nazaire en passant par les côtes anglaises.



Au total, les participants à cette course contre la montre vont parcourir près de 2 500 milles. Qui, parmi les 34 skippers et skippeuses engagés, succèdera à Armel Le Cléac’h, triple vainqueur de La Solitaire du Figaro après sa victoire de 2020 ?

Cette édition 2021 est très ouverte, puisque aucun ancien vainqueur n'est au départ.

Suivez le départ en direct, dimanche 22 août dès 17h10 (départ de la course à 17.45) sur France 3 Pays de la Loire, Bretagne et Normandie.

En direct sur France 3 Pays de la Loire

Une émission spéciale présentée par Richard Coffin et la skippeuse et consultante Clarisse Crémer.

Stéphanie Pasgrimaud sera sur une vedette en mer au plus près des skippers.

À suivre également dans les éditions d’information régionale de France 3 Pays de la Loire.