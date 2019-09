Saint-Nazaire : une surmortalité qui inquiète

Dépendances à l'alcool et au tabac

Plus d'asthme chez les enfants

A Saint-Nazaire et dans les environs, la population attend des pouvoirs publics plus d'informations sur la qualité de l'environnement.L'ARS, Agence Régionale de la Santé, vient de communiquer une étude inquiétante. Elle révèle que sur l'agglomération estuarienne, la mortalité prématurée est de 28 % supérieure à la moyenne française. On cite même le chiffre de 38% chez les hommes. Ce n'est pas rien.Ce rapport a été rendu public ce lundi lors d'une réunion qui rassemblait sous-préfecture, ARS, professionnels de santé, associations et représentants des grandes industries locales.Le Sous-Préfet Michel Bergue dit vouloir prendre les mesures nécessaires notamment pour les causes liées aux comportements à risque comme l'alcool ou le tabac.Les cancers provoqués par une surconsommation d'alcool sont ici plus nombreux qu'ailleurs en Loire-Atlantique. On s'attend donc à de nouvelles campagnes d'information sur ces questions notamment vers les plus jeunes.Mais il y a aussi l'activité industrielle. De nouvelles études épidémiologiques sont annoncées. On évoque des campagnes de dépistage et une meilleure surveillance des rejets industriels.Il faudra être patient avant d'avoir le résultats de recherches. En attendant, si les cas de diabète sont en baisse, les cas de cancers sont en augmentation et on constate aussi plus d'asthme chez les enfants.