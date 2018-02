Saint-Nazaire : visite à bord du plus grand paquebot du monde

Comme son sistership le Harmony of the Seas sorti en mai 2016 des chantiers de Saint-Nazaire , le Symphony mesure 362 mètres de long voire quelques mètres de plus. On en saura plus après la première sortie en mer.Le bateau est encore une énorme ruche où travaillent encore plus de 2000 personnes, c'est l'aboutissement de deux ans et demi de travail pour les chantiers STX.Aperçu des toboggans aquatiques extérieurs, ainsi que des cabines situées à l'intérieur du paquebotLa vue vers l'arrière depuis les suites les plus luxueuses du bateau

Une des oeuvres d'art abritée dans la rue centrale du Symphony, celle du sculpteur slovène Gregor Kregar

Le poste de commande de la timonerie, le commandant du bateau est un américain, Rob Hempstead

Le commandant Rob Hempstead

Le "Royal Theater" du Symphony of The Seas, une salle de spectacle de plus de 1300 places.

Le Spectacle "Hairspray"créé à Broadway, sera joué à bord du paquebot

Après une série de croisières inaugurales en Méditerranée cet été, le Symphony of The Seas rejoindra fin 2018 Miami, son futur port d'attache.