Angers : le local de la fédération départementale du PS en vente sur Le bon coin, une “blague de très mauvais goût”

Une curieuse annonce a été publiée sur le site Le bon coin le soir du lundi 15 juillet. Le bien à vendre, repéré par le Courrier de l’Ouest : le local du Parti socialiste (PS) de la ville d’Angers ! Une blague qui ne fait pas du tout rire le Premier secrétaire de la fédération du Maine et Loire du parti.Si le prix n’est pas précisé, le “vendeur” a des idées pour transformer le local : “Transformation possible (et surement plus utile) en kebab, pizzeria…”, écrit-il. Sur Twitter, la secrétaire de section et conseillère municipale d’Angers Silvia Camara-Tombini, a répondu avec humour. Elle précise d’abord que l’annonce a été rapidement signalée à la plateforme de vente entre particuliers avant d’ajouter : “Après je peux proposer une prochaine assemblée générale pizza ! C’est ma spécialité !”Joint au téléphone, Daniel Gautreau, le Premier secrétaire de la fédération du Maine et Loire, voit l’incident d’un autre oeil. “Je ne vois pas l’intérêt, grommelle-t-il. Il y a des gens qui ont vraiment du temps à perdre.” Il souhaite d’emblée rassurer tout le monde : le local, situé près du lac de Maine à Angers, n’est pas en vente et la question n’est pas à l’ordre du jour. Il est certain d’une seule chose : “C’est une blague de très mauvais goût.” Il semble avoir une petite idée de qui se cache derrière le pseudo “Olivier49” mais ne veut rien nous dire… Des querelles au sein de la fédération ? Ou bien un opposant facétieux ? “Joker”, répond Daniel Gautreau.