Le Mans : cinq militants d'extrême-droite interpellés après des violences urbaines

Samedi soir, des militants d'extrême droite s'étaient donné rendez-vous devant la cathédrale du Mans pour une "marche du souvenir vendéen".Un rassemblement qu'une quarantaine de ces millitants ont prolongé dans la soirée.Casqués, munis de gants coqués et de matraques, ils se sont dirigés vers des terrasses de bar du centre-ville un peu avant 22 heures."Des affrontements ont eu lieu en bas de la rue Victor Bonhommet et ils ont fait voler la terrasse du Heaven Café", a expliqué un témoin de la scène à nos confrères de France Bleu Maine. D'autres bars ont été visés. Les vitrines du Lézard, rue de la Barillerie, dans le Vieux Mans, portent ce dimanche les stigmates de cette soirée de violences.Alertés, les policiers sont intervenus. Ils ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les casseurs.Cinq hommes, âgés de 18 à 29 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue, selon nos confrères de France Bleu Maine. Le Mans en commun, la liste citoyenne pour les prochaines municipales, dénonce "une scène d'une rare violence commise par une vingtaine de personnes criant entre autre comme slogan "Le Mans, Le Mans nationaliste !" . Pour les "aucun doute n'est permis sur le caractère antidémocratique, politique et fascisant de cette attaque".Pour Stéphane Le Foll, le maire du Mans, "la justice doit être ferme face à ces comportements inacceptables".Christophe Counil, l'adjoint à la sécurité de la ville du Mans, a également réagi ce dimanche. Il "condamne avec la plus grande fermeté les violences des groupes d’extrême-droite en cœur de ville hier soir".La section locale de la France Insoumise estime que "ces actes sont le fruit des appels répétés à la haine de l'extrême-droite. La participation du candidat RN Louis de Cacqueray-Valmenier au rassemblement qui a permis ces violences signe le forfait"."D'un rassemblement contre le prétendu génocide Vendéen à des ratonnades fascistes avec le soutien politique du Rassemblement national, l'extrême-droite rappelle ainsi que la haine de la République et de la liberté, de l'égalité et de la fraternité restent son principal moteur", poursuit Le Mans Sud Insoumis.