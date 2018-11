Ile d'Yeu : la tombe du maréchal Pétain ne sera pas fleurie le 11 novembre

"Il est légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit l'armée à la victoire, comme chaque année"

67 ans après sa mort, la tombe du maréchal embarrasse toujours les Islais

Le voeu de Pétain était d'être enterré à Douaumont au milieu des combattants de la bataille de Verdun - Jean-François Henry, historien

La tombe de Pétain au cimetière de l'Ile d'Yeu / © France 3 Pays de la Loire

A cette époque-là, il est quasiment inconscient, il a des moments de grande fatigue, précise Jean-François Henry.

La tombe de Pétain à l'Ile d'Yeu

"Le maréchal Pétain a été, pendant la Première guerre mondiale, un grand soldat", a déclaréce mercredi 7 novembre, tout en rappelant que "la vie politique comme l'humaine nature sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire"."On peut avoir été un grand soldat à la première guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la 2e", a-t-il ajouté.Le chef de l'Etat justifie ainsi le choix de rendre unà l'occasion duEn revanche, à l'occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre, la tombe de Pétain au cimetière de l'Ile d'Yeu ne sera pas fleurie, a fait savoir l'Elysée.Au fond du cimetière de l'Ile d'Yeu, une tombe blanche, dans le sens inverse des autres, entourée d'ifs...C'est celle du Maréchal Pétain.. Il y repose toujours."C'est pourquoi on croit que cette façon de le placer à l'extérieur c'est de faire en sorte que cette tombe puisse être déplacée très rapidement et que son cercueil puisse être emmené", poursuit l'historien.avec l'ennemie nazi, le Maréchal Pétain esten juillet 1945. Finalement,L'ancien chef du régime de Vichy débarque sur l'Ile d'Yeu le 16 novembre 1945, pour être emprisonné dans la citadelle. Il restera six années, seul, dans le fort, sans voir la mer.A la fin de sa vie, le maréchal Pétain est transféré dans une maison de Port Joinville, transformée en une annexe de l'hôpital militaire de Nantes.Pétain meurt le 23 juillet 1951, à l'âge de 95 ans. Le surlendemain de sa mort, il est inhumé dans le cimetière de l'Ile d'Yeu, devant une foule de fidèles.Au fil du temps, La tombe du maréchal Pétain devient un enjeu symbolique.Dans la nuit du 18 au 19 février 1973, un commando bien organisé dérobe le cercueil. Il sera retrouvé deux jours plus tard dans la région parisienne. Il sera réinhumé sur l'Ile, contrairement à ses dernières volontés.Régulièrement, la tombe est vandalisée. Les pro et les anti Pétain s'affrontent lors de commémorations.► Le reportage de notre rédaction à l'Ile d'Yeu