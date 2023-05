INSOLITE. Un perroquet fugueur retrouvé à Noirmoutier après un voyage de 200 kms dont une traversée maritime

Un perroquet a échappé à la vigilance de son propriétaire fin avril à La Roche-Bernard, dans le Morbihan, avant d'être retrouvé il y a quelques jours à Noirmoutier en Vendée.

C'est un magnifique Ara rouge femelle destiné à la reproduction. Le 30 avril dernier, de retour d'un salon à Pénestin, la demoiselle fausse compagnie à son propriétaire à La Roche-Bernard, dans le Morbihan.

Mais la femelle perroquet n'abandonne pas que son propriétaire, elle laisse aussi seul son mâle, dont Lionel Hochet, président des Ailes de La Vilaine, est propriétaire.

"Impossible de la récupérer, elle est trop sauvage", explique ce dernier. Un appel est lancé par la fille de Lionel sur Facebook.

Le week-end suivant, la femelle Ara est vue à la Chapelle-des-Marais, en Loire-Atlantique.

"Avec un ami, on a fait une volière dans laquelle on a installé le mâle", objectif : attirer la belle qui a trouvé refuge dans un bois, où elle peut se nourrir de bourgeons, mais "elle n'est pas descendue".

Le week-end suivant, c'est du côté de Savenay, entre Nantes et Saint-Nazaire, que la belle est aperçue.

"Le jeudi suivant, elle était à Saint-Nazaire, poursuit Lionel Hochet, on a fini par refaire une publication Facebook et ensuite plus de nouvelles.

Le perroquet est épuisé

Jusqu'à jeudi dernier, où la femelle perroquet est retrouvée par un habitant de Noirmoutier qui arrive à l'attraper alors qu'elle en train de s'abreuver dans son bassin.

Le volatile est alors épuisé, au terme d'un périple de près de 200 kilomètres au cours duquel il aura franchi la dizaine de kilomètres qui séparent Saint-Nazaire de Noirmoutier. Visiblement grâce aux vents porteurs.

Son sauveteur a eu le bon réflexe, regarder sur internet pour savoir comment venir en aide au perroquet. "Il lui a donné des pommes, des noix et des graines de tournesol".

C'est la soeur du Noirmoutrain qui a vu sur les réseaux sociaux qu'une femelle Ara s'était échappée qui a permis à son propriétaire de retrouver la femelle Ara.

La femelle Ara avec à gauche le couple qui l'a reccueillie, au centre la personne qui a prévenu Lionel Hochet (à droite). La main sur la cage, Didier, le propriétaire du perroquet • © Lionel Hochet

"Elle a perdu forcément du poids, elle pesait 1 kilo pour habituellement 1,2 kilos, mais ce n'est pas dramatique, explique Lionel Hochet, elle serait partie l'hiver, cela aurait plus compliqué pour elle de survivre".

Lionel Hochet est allée dès jeudi récupérer la belle fugueuse pour la ramener auprès de son mâle.