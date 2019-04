Dans la peau d'un migrant : la Croix-Rouge de Vendée choque avec une initiative des plus surprenantes

Visuel sur le site de Vendée Tourisme pour l'animation"Dans la peau d'un migrant" / © Capture d'écran site Vendée Tourisme

faire comprendre au public ce que c'est d'être migrant...

Des premières réactions très négatives

Dites @CroixRouge vous pouvez nous expliquer pourquoi votre équipe jeunesse croit pertinent de faire un jeu de rôles grandeur nature « On the Run dans la peau d’un migrant » ?... pic.twitter.com/GpY9w5haDf — Thaliane (@Thaliane_K) April 24, 2019

Le prochain c'est quoi ? Apprends à nourrir à ta famille avec le RSA ? — Didier Kilkenny (@DidierKilkenny) April 24, 2019

On trouve cette animation comme d'autres sur le site de Vendée Tourisme. Au même titre que les jeux concours pour les vacances par exemple.Le visuel de l'affiche qui est utilisé fait penser à une publicité pour une animation en costumes d'époque. Mais quand on y regarde de plus près, c'est tout autre chose."L'équipe jeunesse de la Croix-Rouge Française de Vendée présente ON THE RUN dans la peau d'un migrant, samedi 25 mai 2019 de 9h à 18h." Et juste en dessous : "Petit-déjeuner et repas chaud après randonnée pour 10 €".Ha bon, c'est une randonnée en forêt de Mervent alors !Là, on commence à trouver ça un peu suprenant quand même. On n'est pas loin du mauvais goût.La Croix-Rouge de Luçon dont le numéro est indiqué pour tout renseignement et inscription n'a pour le moment reçu aucune demande d'inscription. Il faut dire que l'opération n'a été communiquée que depuis cette semaine.Contacté, le bureau de La Roche-sur-Yon confirme l'organisation de cette journée."Il s'agit d'une initiative de la section jeunesse de la Croix-Rouge de Vendée, nous précise-t-on, il y a eu auparavant des journées de sensibilisation des bénévoles de la Croix-Rouge aux problèmes rencontrés par les migrants. L'idée de cette opération est de changer les mentalités, de faire comprendre au public ce que c'est d'être migrant et de se confronter aux contraintes rencontrées par cette population."Sur les réseaux sociaux, l'initiative provoque l'incompréhension voire suscite d'ores et déjà des critiques.Il existe d'autres initiatives du genre destinées à faire ressentir au public ce que vit un migrant. On citera notamment cette animation au Musée de l'Histoire de l'imigration à Paris où le public via une mise en situation et un environnement sonore pouvait se croire enfermé dans un camion à destination de l'Angleterre.Il y a aussi un jeu vidéo censé faire passer des messages pour faire comprendre la réalité de l'enfer des migrants en se glissant le temps d'une "partie" dans leur peau.En Provence, la Croix-Rouge a également proposé il y a deux ans un tel "run dans la peau d'un migrant" à des collégiens et des lycéens, avec marche dans la boue, faux passeports, obstacles administratifs...Il semblerait que la Croix-Rouge soit donc habituée de cette opération de sensibilisation qui a pour but de faire toucher du doigt les angoisses, l'épuisement, les défis que rencontrent les migrants dans leur parcours de survie.Confirmation par téléphone du service presse de la Croix-Rouge "Cette opération a été organisée depuis trois ans dans plusieurs villes de France. Le format est un peu le même à chaque fois avec quelques variantes selon les organisateurs locaux." En l'occurence la Croix-Rouge Jeunesse de Vendée.Pas question évidement pour la Croix-Rouge de jouer avec ce sujet dramatique. "C'est une journée de sensibilisation à la question migratoire. Mais comme à chaque fois que l'on parle de ce sujet ça déclenche des réactions..."Pas sûr que la façon de promouvoir cette opération en Vendée ait été bien pensée et réfléchie en amont...