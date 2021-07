Saint-Jean-de-Monts, Vendée : Deb et Brian prolongent leur séjour en France pour retrouver leur chat Charlie

Charlie, le chat d'un couple d'Anglais, a disparu depuis plus de 10 jours à Saint-Jean-de-Monts. Ses propriétaires ont prolongé leur séjour en France et lancé un appel désespéré pour le retrouver.

"Où est Charlie ?" : cette référence à la célèbre BD cache une réalité bien plus triste. Brian et Deb Leach ont perdu leur chat. Ce couple d'Anglais le recherche désespérément depuis le 20 juillet. Cette nuit-là, ils avaient laissé la fenêtre de leur camping-car ouverte. Charlie s'est échappé... Et il n'est jamais revenu ! Kidnapping ou simple disparition, ses propriétaires n'ont aucune idée de ce qui a pu lui arriver.

3 000 prospectus et affiches

Brian et Deb n'ont pas lésiné sur les moyens ni économisé leurs forces pour retrouver leur chat. Ils ont imprimé 3 000 affiches et prospectus qu'ils ont distribués partout à Saint-Jean-de-Monts et dans les alentours. "Vers minuit, nous allons dans les bois presque tous les soirs en criant son nom et en agitant de la nourriture car nous savons que les chats aiment chasser la nuit", explique Deb Leach.

Alerté par les affiches et ému par la situation, Fabrice Trovalet, un habitant de Saint-Jean-Des-Monts, a décidé de venir en aide au couple. "Je voyais les affiches tous les jours et j'ai rencontré cette famille en détresse. Ayant moi-même des animaux, j'ai été touché par cette disparition". Il l'a signalée aux médias et il a diffusé l'avis de recherche sur les réseaux sociaux.

Charlie est âgé de treize ans et porte une puce. • © Deb Leach

Un chat gentil et affectueux

Charlie est âgé de treize ans. Facilement reconnaissable, il est roux tigré aux yeux verts et porte une puce. Malgré la récompense de 500 euros, Deb et Brian Leach ont reçu peu d'appels et aucun n'a été concluant.

"Notre chat est probablement affamé et terrifié mais il reste doux et affectueux", précise Deb Leach.

Deb et Brian Leach sont retraités et originaires de Manchester. Ils resteront en France aussi longtemps qu'il le faudra pour retrouver leur chat... avec une date butoir tout de même : à cause du Brexit, leur titre de séjour ne leur donne le droit de rester en France que jusqu'au 29 septembre.

"Nous sommes désespérés. Ce chat est mon bébé, je l'adore ! Mes enfants ont grandi avec lui. S'il vous-plaît, si vous l'apercevez, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, contactez-nous !", implore Deb Leach.

Pour joindre la famille Leach, appelez le 07.64.06.18.86.