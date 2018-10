Vendée : le diocèse annonce une enquête sur des faits de pédophilie

Le diocèse de Luçon évoque des témoignages mettant en cause "8 à 9 prêtres" au petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers. Un établissement situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Nantes. Deux de ces prêtres sont toujours en vie et ont été suspendus "provisoirement de tout exercice public de leur ministère (...) en attendant un jugement définitif de l'Eglise".



A Fontenay-le-Comte, à l'institution Saint-Joseph "quatre prêtres" ont été accusés et un seul d'entre eux est encore vivant. Mgr François Jacolin a estimé à son sujet qu'il est nécessaire de commencer par une recherche approfondie".



Deux signalements avaient été faits auprès du procureur de la République en 2012 et 2016. La justice civile avait abandonné les poursuites car les faits étaient prescrits. Dans son communiqué le diocèse ajoute que "pour l'Eglise il n'y a pas de prescription à la souffrance des personnes concernant les actes pédo-criminels".



Un livre et un témoignage

Dans un livre paru l'été dernier "Une Croix sur l'enfance", Jean-Pierre Sautreau racontait "l'humiliation et la souillure, la solitude et la mélancolie" qu'il a connues dans cet établissement où il était entré en avril 1960 à l'âge de 11 ans.