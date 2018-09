Voile : les secours à la recherche d'un skipper de la Golden Globe Race

"Aucune autre communication établie avec Abhilash Tomy, le skipper indien de la Golden Globe Race". C'est par ces mots que débute le dernier communiqué de la course. Vendredi, les bateaux de la Golden Globe Race ont été frappés par une violente tempête au milieu de l’Océan Indien. Les vents de 70 noeuds et les vagues de 14 mètres ont provoqué le démâtage de l’Indien Abhilash Tomy et de l’Irlandais Gregor McGuckin et ont couché, par deux fois, le Hollandais Mark Slats, actuel second de la course.



Si McGuckin et Slats ont rapporté qu’ils allaient bien, l'inquiétude s'est vite orientée vers Abhilash Tomy. Le dernier message de l'officier de la marine indienne était alarmant : “Retourné. Démâté. Sévère blessure au dos. Ne peux pas me lever”. Abhilash n'ait pas été en mesure de prendre contact par SMS ou téléphone, ni de déclencher sa balise de détresse. C'est inhabituel et pour la Direction de Course, cela suggère qu'il reste frappé d'un incapacité de bouger.



Le seul lien reçu du voilier est celui du signal de suivi de position du tracker, mais la durée de vie des batteries est limitée. Une alerte a été lancée à tous navires Les organisateurs de la course travaillent en étroite collaboration avec le Centre de Coordination des opérations de Sauvetage australien à Canberra. Les opérations de secours sont menées par les Autorités de la Défense australiennes. Un navire français de contrôle des pêches qui se trouve dans la zone.



D'autres concurrents de la Golden Globe Race ont été alertés de la situation et vont essayer de porter assistance lorsque cette tempête s'estompera.