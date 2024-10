"Le Grand Puy,il va être dans nos souvenirs" : le ski alpin, c'est fini, les remontées mécaniques seront démontées

Les électeurs de la Seyne-les-Alpes ont dit "oui" au projet de la mairie de fermer les remontées mécaniques de la station de ski de Grand Puy, confrontée depuis dix ans au manque de neige et à une baisse de sa fréquentation. Une page se tourne dans la vallée de la Blanche.

Le ski alpin, c'est fini au Grand Puy. "Ce sera le premier site dans la vallée de la Blanche où on pourra venir faire de la luge au Grand Puy sans craindre de rencontrer un skieur, et on pourra s'adonner au ski de rando et la raquette quand il y aura de la neige... et de la neige naturelle", veut croire Sandie Bony

la gérante du bar restaurant « Le Chalet », une entreprise familiale implantée ici depuis 60 ans.

"Oui" à 71%

Un peu plus de la moitié des 1300 électeurs inscrits de Seyne-les-Alpes se sont rendus aux urnes ce dimanche 6 octobre pour le référendum sur l'avenir de Grand Puy, la doyenne des stations de ski de la vallée. À 71,31 % ils ont répondu "Oui" à la fermeture des remontées mécaniques, devenues un gouffre financier pour la petite commune. Leur choix sera donc validé lors du prochain conseil municipal.

Déficit des dernières années, manque de neige et baisse du nombre de skieur.

Après l'Alpe du Grand Serre vendredi, c'est le Grand Puy à Seyne qui ferme ses pistes.



Station des albums de famille où mes grands-parents allaient skier en noir et surtout blanc à l'époque... pic.twitter.com/lBc9XtufER — Guillaume Laget (@GLaG_38) October 6, 2024

"Les remontées mécaniques sont donc définitivement fermées au 1ᵉʳ novembre, mais on n'arrête pas l'activité touristique sur le Grand Puy, on change le paradigme d'économie du Grand Puy et on passe vraiment sur une économie de la nature et du sport", précise le maire de la Seyne, Laurent Pascal, qui rappelle que la subvention de 350 000 euros annuelle représentait du budget 13% communal.

Ecrire un nouveau chapitre du Grand Puy

Le télésiège et les téléskis vont être démontés et mis en vente."Une page se tourne, un nouveau chapitre du Grand Puy va s'ouvrir, le Grand Puy comme on l'a connu, il va être dans nos souvenirs, le rire des enfants, tout ça et on va passer dans de nouveaux projets qui vont redynamiser la station, je l'espère", confie avec un pincement au cœur Anthony Julien, chef d'exploitation des remontées mécaniques depuis sept ans.

La station continuera aussi à fonctionner l'hiver avec de nouvelles activités, la mairie a été constatée pour des balades en chiens de traîneau... Tout est à inventer. Le nouveau Grand Puy reste à construire.