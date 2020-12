Super Mamie : six choses à savoir sur la 24e édition de ce concours qui n'a pas pris une ride

La 24e édition de Super Mamie a lieu, samedi, à Saint-Saturnin-les-Avignon et sur les pages Facebook de France 3. Elles sont 11 finalistes à s'affronter en trois séquences. Suivez le guide.

Un concours qui n'a pas pris une ride. La 24e édition de Super mamie débute ce samedi 12 décembre à Saint-Saturnin-les-Avignon. Au programme, la présentation des candidates avant la déclaration des résultats dimanche à partir de 20 heures.

Loin des strass et des paillettes du concours de Miss France, celui de Super mamie apporte un vent de fraîcheur. France 3 vous livre 5 choses à savoir sur un concours pas comme les autres.

• 1. Il a été lancé il y a plus de vingt ans

C'est Fabienne Ollier qui a créé ce concours en 1996. Issue du monde de la mode, elle a eu l'idée alors qu'elle était enceinte, en regardant un concours américain du même style. L'idée était d'enlever le côté strass et paillettes et de recentrer le concours français sur des valeurs familiales.

Les profils, ce sont des personnes avec liens très proches avec leur famille et intergénérationnel, enfants et petits-enfants. Ces supers mamies sont dynamiques et très impliquées dans la vie sociétale notamment le bénévolat.

• 2. Il rassemble des mamies de toute la France

Avant la grande finale de ce week-end, le concours s'est déroulé un peut partout dans l'Hexagone. Il y a eu ainsi des présélections régionales au cours de l'année. Au total, elles ont 11 à se présenter en finales issues des quatre coins de la France. La Cagnoise Yami-Maria Christina portera ainsi les couleurs de la Côte d'Azur.

• 3. Il se déroule en trois temps

Le concours se déroule en trois séquences qualificatives. Dans un premier temps, la candidate va montrer sa passion lors d'une prestation sur sa passion. Une prestation considérée comme artistique.

Ensuite vient une séquence vidéo avec des témoignages des enfants. Cette vidéo retarce le parcours et la présentation de la personne. Et la mamie le découvre le jour de l'émission ces témoignages. Et en dernières parties, ce sont les petits enfants qui délivrent un message personnel à leur mamie.

Quatre écharpes seront remises : Super Mamie France 2020, Super Mamie des Lecteurs de France Dimanche 2020, Super Mamie Elégance 2020 et Super Mamie Solidarité 2020.

• 4. Il est diffusé en direct sur Facebook

Cette année, le tournage a lieu à Saint-Saturnin-lès-Avignon dans le Vaucluse. Chaque année le lieu change. Pour cette 24e édition, c'est l'ES 13, la plus grande association de France de loisirs pour séniors qui reçoit l'émission.

L'émission enregistrée en amont sera diffusée ce samedi sur tous les Facebook de France 3 de 18 heures à 20 heures. Les internautes pourront ensuite voter pour leur mamie préférée de 18 heures à minuit.

• 5. Il s'appuie sur le vote des internautes (mais pas que)

Le résultat du concours sera rendu dimanche soir. Il n'y a pas que le vote des internautes qui est pris en compte pour sacrer la super mamie. Jeane Manson présidera un jury composé de journalistes du réseau France 3, RTL, TV Melody, de France Dimanche sans oublier un ancien footballeur professionnel et du co-fondateur de Manureva Répit, une agence de voyage spécialisée dans les séniors.

Chaque séquence est notée par le jury et les internautes représentent deux points.

• 6. Il profite de la malice des petits enfants

La plus jeune super mamie avait 38 ans et la plus ancienne va fêter ses 100 l'an prochain. "Elles ne sont pas en quête de tremplin, elles ne prennent que le côté bonheur", explique un membre du comité à France 3.

Il faut savoir que la majeur partie des inscrites le sont à leur insu. Ce sont souvent les enfants et petit-enfants qui le font à leur place.