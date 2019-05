Festival de Cannes : petite révision avant de danser la Carioca du film “La Cité de la peur”

Festival de Cannes : on dansera "La Carioca" façon Alain Chabat et Gérard Darmon jeudi

J’ai été contactée par la mairie de Cannes et le palais des festivals qui avaient envie de mettre en scène, pour les 25 ans de la Cité de la peur, la scène culte de la carioca et d’en faire un flashmob. La chorégraphie de base n’est pas facile pour des novices, donc on l’a adaptée. Le plus compliqué est le pas de salsa…

Les répliques cultes :

