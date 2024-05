Festival de Cannes 2024 : Selena Gomez, James Franco, "Mon voisin Totoro"... Les infos à retenir du 18 mai sur la Croisette

Le Festival a repris un peu son souffle, samedi, avec le film de Jacques Audiard "Emilia Pérez", présenté en compétition officielle.

La Croisette ne part pas en week-end. Le Festival de Cannes a connu une nouvelle journée bien remplie, samedi 18 mai, avec notamment la présentation du nouveau film de Jacques Audiard Emilia Perez avec Selena Gomez et Zoe Saldana. Quant à Richard Gere, il a continué à profiter au maximum de sa présence au Festival. Retour en images et en vidéo sur ce samedi.

Selena Gomez et "Emilia Perez" à l'honneur

Grand habitué du Festival de Cannes, le réalisateur Jacques Audiard (il a déjà remporté une Palme d'or, en 2015, avec Dheepan, un Grand Prix en 2009 avec Un prophète et un Prix du meilleur scénario en 1996 avec Un héros très discret) présente cette année en compétition officielle Emilia Perez.

Le film se penche sur l'histoire de Rita, avocate au service d’un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu’à servir la justice. Au casting de ce nouveau film Zoe Saldana et Selena Gomez.

L'apparition de la star américaine a d'ailleurs provoqué une vague de folie sur la Croisette juste avant sa montée des marches.

Richard Gere joue les photographes

Dites "Geeeere" ! L'acteur américain, à l'affiche du film de Paul Schrader, Oh ! Canada, en compétition officielle, a pris à leur propre jeu les photographes du photocall du jour. La star de Pretty Woman ou American Gigolo s'est emparé d'un appareil photo d'un des photographes présents pour cette séance. A 74 ans, Richard Gere semble avoir gardé son âme d'enfant...

durée de la vidéo : 00h00mn31s Richard Gere s'amuse avec les photographes à Cannes pendant le photocall du film "Oh, Canada" de Paul Schrader présenté au festival de Cannes.

James Franco passe une tête à Cannes

L'acteur et réalisateur américain est passé sur le tapis rouge ce samedi. James Franco est arrivé avec le comédien Tomer Sisley avec qui il partage l'affiche du prochain Largo Winch : le prix de l'argent, prévu le 7 août au cinéma. Une apparition remarquée car l'acteur est visé par des accusations de harcèlement et agression sexuel par plusieurs femmes.

Une alerte à la bombe au Palais des Festivals

Petit coup de pression pour les festivaliers. Une alerte à la bombe a entrainé le confinement du Palais des Festivals vers 15 heures. Toutes les entrées et sorties ont été bloquées, ce qui a entrainé de longues d'attente pour les festivaliers. Après un passage de l'équipe des démineurs, la situation a fini par rentrer dans l'ordre. L'alerte a été donnée à la suite d'un sac à dos qui a été laissé sans surveillance au niveau du square Mérimée. Son propriétaire est venu le récupérer.

Une suite à "Mon Voisin Totoro" annoncée

C'est l'annonce surprise du jour. Le film d'animation culte d'Hayao Miyazaki, Mon Voisin Totoro, va avoir une suite qui va être présentée lundi 20 mai, a annoncé, samedi, le Festival dans un communiqué. Ce mini film sera accompagné de trois autres qui seront présentés à l'occasion de la Palme d'or d'honneur qui sera remise au studio d'animation japonais Ghibli.

Souriez, vous êtes filmés

La technologie a pris ses marques sur la Croisette au cours de cette 77e édition en termes de sécurité. Un dispositif pionnier a mis en place cette année pendant le Festival de Cannes. À titre expérimental, la mairie a été autorisée à utiliser un système unique en prévision des Jeux olympiques : 17 caméras utilisant l'IA ont été mises en place pour "détecter des mouvements de foules, une estimation de densité trop importante, une personne, un véhicule à contresens, qui s'introduit dans une zone, une personne au sol, une arme, un départ de feu...", égraine un responsable de la société qui a équipé ces caméras.

Des talents de demain amenés à briller

Peut-être qu'ils décrocheront une Palme dans les prochaines années. La 24e édition du Trophée Chopard a récompensé, vendredi soir, Sophie Wilde et Mike Faist, des mains de Demi Moore, marraine de cette soirée. Une cérémonie qui a rassemblé de nombreuses stars comme Omar Sy, Eva Green, ou Lily Gladstone.

Des interviews qui ont du chien

Il est toujours de bon poil pour interroger les stars. Messi, le Border Colie star du film Anatomie d'une chute, a droit à une émission spéciale sur la Croisette cette année. Le chien interroge régulièrement des célébrités au cours du Festival, à l'image du dessinateur Jul, qui présente son film (dessin animé) Silex and the City.

Messi le chien doit regarder plus haut. • © Coralie Becq ftv

Via la voix de Raphaël Mezrahi, il permet de poser un autre regard sur le cinéma dans un ton décalé qui semble plaire à ses interlocuteurs. "Parler à un chien, c'est s'adresser au plus grand nombre, on ne sait pas ce qu'il pense, il faut gagner son attention et sa sympathie et finalement, c'est ça l'humour", confie ainsi Jul à France 3 Côte d'Azur."

Au programme ce dimanche à Cannes

La Croisette va avoir droit à du grand classique et de la nouveauté, dimanche 19 mai. Au programme :