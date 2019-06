Des personnes âgées d'un Ehpad de Pegomas découvrent le paddle et redécouvrent la plage

A 95 ans, Gabrielle n'avait pas remis les pieds dans le sable depuis plus d'une dizaine d'années :

Je venais très souvent me baigner à la plage avec mon mari, mais ces dernières années je n'y allais plus. C'est un bonheur de retourner dans l'eau !

Nos résidents adorent essayer de nouvelles activités. Pour l'été, on a pensé au surf puis on a choisi le paddle parce que c'est plus stable. Ils étaient très emballés