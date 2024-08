80 ans du Débarquement de Provence : l'étonnante histoire de ce village martyr détruit à deux reprises et reconstruit

C'est un village martyr qui fut détruit à deux reprises. Une première fois, Castillon est dévasté par un tremblement de terre, en 1887... 57 ans plus tard, le nouveau village est entièrement dévasté par les Américains et les Français, quelques semaines seulement après le débarquement de Provence de 1944.

Du passé de Castillon, un village situé sur les hauteurs de Menton (Alpes-Maritimes), il ne reste que les quatre murs d'un bâtiment abandonné : une église, décapitée par les forces alliées.

Pour comprendre l'histoire de ce lieu, il faut descendre dix kilomètres plus bas, sur le littoral.

La Wehrmacht se dirige vers Castellar

Le 25 août 1944, quinze jours après le débarquement de Provence, les troupes allemandes en retraite refluent vers Menton. Mais l'arrivée des forces navales alliées va précipiter leur départ.

"Pour pouvoir maintenir des groupes de combat pour affronter les forces américaines", raconte Jean-Claude Volpi, vice-président de la Société d'art et d'histoire du Mentonnais, "ils vont se poster sur les hauteurs jusqu'au col de Castillon. Ils vont mettre des canons en batterie et ils vont, pendant longtemps après la Libération, canarder Menton avec de l'artillerie."

La Wehrmacht se dirige sur Castellar, un autre village de l'arrière-pays situé entre Menton et Castillon, Sospel et le massif de l'Authion. À 750m d'altitude, les Allemands vont également assiéger le fort Maginot de Castillon.

Les Allemands ont occupé le col. Il y a tout un réseau de tranchées au-dessus. Et ils ont également occupé l'intérieur du fort. Ils étaient principalement au bloc d'entrée et dans les casernements. Stuart André, responsable de l'association "Ouvrage Maginot E08 Castillon" à France 3 Côte d'Azur

Bataille d'obus au-dessus de Menton

À l'intérieur du fort, ils ne sont qu'une poignée de soldats à défendre la position. "Il y avait environ une dizaine d'hommes", détaille Stuart André, "et ils devaient défendre à tout prix le col de Castillon de l'arrivée des Américains, des Alliés. Mais ça n'a pas pu être le cas car ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient en sous-effectif par rapport aux Alliés."

Dans la nuit du 16 septembre 1944, Menton reçoit plus de 200 obus de gros calibre. En représailles, les navires américains et français, les croiseurs La Lorraine et l'Émile-Bertin, pointent leurs canons sur Castillon.

Cette flotte alliée pilonne Castillon. Ils ont pour point de repère le clocher de l'église. Et ça leur permet de viser le fort Maginot qui est leur principale cible. C'est un vrai déluge de feu. Jean-Paul Faraut, spécialiste de l'histoire locale à France 3 Côte d'Azur

Castillon libéré

Après des semaines de bombardements, les Alliés pénètrent dans Castillon le 27 octobre 1944.

"Les Américanos-Canadiens de la First special service force rentrent dans le village de Castillon dégradé, soufflé, constatent qu'il n'y a plus personne. À partir de là, Castillon est libéré de l'envahisseur allemand", poursuit Jean-Paul Faraut.

Chaque année en septembre, Castillon commémore ses libérateurs pour ne jamais oublier. • © Pierre VAIREAUX/FTV

Pas de civil tué, ni de blessé : les 400 habitants avaient été évacués. Le village fantôme sera finalement détruit, puis reconstruit 200 mètres plus bas, en 1952. Aujourd'hui, les témoins de cette grande bataille ont presque tous disparus. Chaque année en septembre, Castillon commémore ses libérateurs pour ne jamais oublier.

(Avec Hugues Nicolas, à Castillon)