La sénatrice Colette Giudicelli vient de mourir à Menton

Colette Giudicelli est née le 24 novembre 1943 à Alger, femme du maire de Menton, elle est décédée ce jeudi 24 septembre au matin.Membre de l’UMP puis du parti Les Républicains, elle était sénatrice des Alpes-Maritimes depuis 2008, réélue le 28 septembre 2014. Elle était également Conseiller départemental des Alpes-Maritimes, Membre de la Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) et de la Commission départementale de la coopération intercommunale.L'annonce de son décès a notamment été faite par le président du Conseil du département Charles-Ange Ginesy : "C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès de mon amie la Sénatrice Colette Giudicelli. Je me souviens de son arrivée au Conseil, de son action efficace dans les commissions, des marchés publics, des ressources humaines, de son professionnalisme et de sa gentillesse".Les premières réactions sont bien sur venues de sa classe politique. En 2014, lors des élections sénatoriales, elle était sur la liste UMP-UDI de Dominique Estrosi-Sassone, celle ci a partagé son émotion sur les réseaux sociaux :Joseph Segura le maire de Saint-Laurent-du-Var lui aussi conseiller départemental a souligné son action pour les Alpes-Maritimes :Colette Giudicelli a commencé sa vie politique comme conseillère municipale de Menton en mars 1989 auprès du maire, Jean-Claude Guibal. Elle deviendra sa première adjointe quelques mois plus tard.Les deux élus sont mariés depuis 2001.