Nice commémore les quatre ans de l'attentat de Nice

Hommage, ce 14 juillet 2020, aux 86 victimes et 400 blessés de l'attentat du 14 juillet 2016 • © FTV / L.Verdi

Hommage aux victimes du 14 juillet, à la villa Massena, à Nice • © FTV / L.Verdi



Le programme de la soirée

La cérémonie d'hommage a débuté à la villa Masséna ce mardi 14 juillet à 9 heures par un moment de recueillement. Seules les familles des victimes et les autorités y participent.Devant la stèle, située dans les jardins de la villa Massena, les noms des 86 victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 ont été lus et des bougies ont été allumées en leur mémoire. Dans l'après-midi, les Niçois pourront aller s'y recueillir et déposer une rose., sur la promenade du Paillon, l’orchestre d’harmonie de la Ville de Nice donnera un concert gratuit . Le nombre de places est limité à 112 ; le port du masque est obligatoire "jusqu’à sa chaise", précise la ville de Nice.- E. Salvere- F. Loewe- C. Mangione- P. Poutoire- R. Fienga- J. De Mey- E. Salvere- M. Amano, heure du drame, comme chaque année, 86 faisceaux lumineux, installés sur la promenade des Anglais, illumineront le ciel niçois. Ils resteront allumés jusqu’à 1h du matin.