EN IMAGES. "Une tempête solaire assez forte est arrivée", des aurores boréales bien visibles dans le Sud de la France

Dans les nuits du dimanche 11 août au mercredi 13, de nombreuses aurores boréales ont été aperçues un peu partout en France. Sélection de plusieurs clichés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Après la nuit des étoiles ce week-end, c'était la nuit des aurores boréales. Un peu partout en France les ciels ont été illuminés par ces phénomènes lumineux atmosphériques du dimanche 11 août au mercredi 13. On pouvait voir des rubans de couleurs onduler dans la nuit.

Contacté par France 3 Côte d'Azur l'astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, Eric Lagadec explique ce phénomène : "Une tempête solaire assez forte est arrivée sur Terre dans la nuit, les conditions étaient optimales pour que l'interaction entre la matière éjectée par le soleil et l'atmosphère de notre planète et son champ magnétique créent de belles aurores, visibles plus au sud que d'habitude." Selon lui, il ne devrait pas y avoir de phénomènes de telle ampleur dans les nuits à venir.

Voici une sélection de clichés impressionnants dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur l'arrière-pays niçois, un photographe a par exemple capturé ces instants sur X. On y voit des aurores boréales, des orages, mais aussi des météorites.

Une nuit que les photographes n'oublieront pas

Au niveau du col de la Bonette, dans le Massif du Mercantour, à cheval entre les Alpes-de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, des aurores boréales ont aussi été aperçues dans la nuit du dimanche au lundi 12 août. Sur Instagram, le photographe Anthony Schmesser a saisi "la magie des étoiles filantes". Contacté par France 3 Côte d'Azur, il détaille : " J'ai découvert sur le tas, j'avais vu sur des applications qu'il y avait un potentiel pour qu'il y ait des aurores boréales, mais c'était incertain et c'est un phénomène très rare."

Au cours de cette nuit, il a pu voir un orage isolé, les étoiles filantes, la Voie lactée et les aurores boréales, "un combo", rare à observer. En mai dernier, déjà, il avait pu voir les phénomènes lumineux atmosphériques. "C'était exceptionnel ! On se sent tout petit, on est émerveillé comme des gamins devant les aurores boréales".

La cime de la Bonnette a aussi été le spectacle d'aurores boréales. Le photographe A.Turpaud déclare à côté de la photo postée sur Facebook : "Une énorme cellule orageuse s'est formée sur l'Italie. Un mélange d'éclair, d'aurore boréale, sur un premier plan de montagne avec le Mont Viso. Une photo collector !!"

Dans les Alpes-du-Sud, au niveau du Queyras, un parc naturel régional, le photographe professionnel Jean-François Gely a immortalisé plusieurs instants de ce phénomène.



Cette photographie a été réalisée au début de la nuit, avec une vue sur la Taillante. • © Jean-François GELY

Il précise avoir réalisé cette première image au début de la nuit, "accompagnée du clair de Lune".

"Nous pouvons également voir la constellation de la Casserole qui accompagne l’une des plus belles montagnes des Alpes : La Taillante."

Dans les prochaines nuits, il ne devrait plus y avoir de phénomènes aussi importants.