"Épandage en pleine journée ?", les réseaux sociaux s'interrogent sur un nuage de fumée vert dans le ciel de Nice

Un internaute filme et diffuse une vidéo tournée visiblement à Nice, qui montre des avions dispersant de la fumée verte dans le ciel niçois. L'aéroport donne des explications.

Interrogation sur les réseaux sociaux ce mercredi après un nuage diffus de fumée verte. Des avions survolent Nice. L'internaute @Red_Pill_Report publie la vidéo :

"Épandage en pleine journée aux alentours de 15h d’un produit vert par 5 avions supposément militaires à Nice près de l’aéroport, étrange… " @Red_Pill_Report Tweeter

Entre inquiétude sur la pollution et humour, la vidéo fait le buzz et est retweetée plus de 1 000 fois en quelques heures : "Une mémé s'est transformée en Hulk ! Ça devient vraiment n'importe quoi les chemtrails." @Yann Gaudin " Vert ? Ça doit être écologique...." @Jean-Pierre Malabar 83

L'aéroport s'explique

Très vite, l'aéroport de Nice Côte d'Azur répond pour rassurer les internautes et expliquer le phénomène : "Il est de tradition pour les avions militaires de démonstration qui quittent un aéroport de lâcher un peu de fumigène pour remercier, l'accueil et c'est ce qu'à fait la patrouille saoudienne."

Ces avions sont des Hawk Mk 65A et font donc partie de la "Saudi Hawks". Les Saudi Falcons sont une équipe de voltige de la Royal Saudi Air Force équipée de BAE Hawk.

Les Saudi Hawks aux côtés des pilotes de la patrouille de France à Salon-de-Provence en mai 2023. L'avion, le Hawk Mk 65A est vert comme les fumigènes largués dans le ciel de Nice. • © Clément Mahoudeau / AFP

Ce n'est pas évident sur l'image vidéo, mais ces avions sont justement verts.