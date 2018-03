Handisport : le Niçois Olivier James, professeur de fitness et force de la nature

Olivier James, coach sportif et battant



Un battant... depuis l'enfance

Ne rien lâcher

Épaules développées, pectoraux gonflés et motivation sans faille. A 47 ans, le Niçois Olivier James ressemble à tous lesA une différence près : depuis la naissance, il souffre d'unqui perturbe sa gestuelle.Sa pathologie ne l'empêche pas toutefois d'exercer le métier qu'il aime. Olivier coache au quotidiendans sa salle de sport, le centre Exc3pt de Stefpilates à Nice.Le handicap du coach sportif est dû à un. Son frère jumeau en revanche est né valide.Sa différence, Olivier a choisi de la cultiver pour en faire une force. Pendant son enfance, il exerceet réussit peu à peu à dompter son corps. "Je voulais avoir les mêmes privilèges que les autres, c'est-à-dire la liberté", confie-t-il.Il y a 20 ans, le professeur de fitness décroche... à la seule force de ses bras."On m'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu parce que j'étais handicapé, se rappelle-t-il. Et que si je ne réussissais pas, c'était normal".Désormais, Olivier entraîne des sportifs de tous les niveaux et forme même des préparateurs physiques.Pour la clientèle, le handicap de l'entraîneur. "Ce n'est pas du tout gênant au contraire, confie une élève. C'est presque stimulant que chacun trouve sa force dans ce qui pouvait être une faiblesse au départ."Sur son site internet , le sportif se présente comme un être "combatif et hors-norme". Olivier, alias