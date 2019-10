Inondations à l'ouest de Nice : ligne 2 du tramway fermée, cellule de vigilance activée

17h59 : En direction de l'Italie, la circulation est toujours très perturbée sur une distance de 13 km en raison d'un fort trafic. Temps de parcours allongé de 40 min pour Antibes -> Nice #InfoTrafic #A8 pic.twitter.com/piXiKpStVc — Autoroute A8 (@A8Trafic) October 31, 2019

A l'entrée du CADAM (Nice). / © Alex Olijnyk

Pluies abondantes en cours : Route de Grenoble fermée au niveau du boulevard Paul Montel dans le sens Ouest-Est.



Voie Mathis saturée dans le sens Ouest/Est. Prudence!

Évitez ces secteurs si possible et adaptez votre vitesse pic.twitter.com/A5sXYsT9Rm — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) October 31, 2019

Point avec les services mobilisés au PC de crise @villedenice @MetropoleNCA suite aux fortes pluies qui ont provoqué des inondations à l’ouest de #Nice06 et qui ont entraîné l’interruption du tram L2 et la fermeture d’accès de la voie Mathis. La situation est sous surveillance. pic.twitter.com/2bRX1qbLAG — Christian Estrosi (@cestrosi) October 31, 2019

pic.twitter.com/rmmlw8KWxc — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 31, 2019

#meteo06 forte pluie sur #Nice06 Ouest de la ville ⚠️ inondations de points bas et ruisselements urbains en cours 🌧 LIMITEZ vos déplacements dans ce secteur ⚠️

Crédit vidéo Anthony Destieu pic.twitter.com/pnPyaO1XAA — Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) October 31, 2019

Les fortes précipitations de ce jeudi 31 octobre provoquent de fortes perturbations dans l'ouest de Nice. La ville a activé une cellule de surveillance. La circulation de la ligne 2 du tramway est interronpue. Certaines entrées et sorties de la voie Mathis sont innondées. La Promenade des Anglais est saturée. Prudence également sur l'autoroute A8, la circulation entre Antibes et Nice dans les 2 sens de circulation est très perturbée.Selon le SDIS 06, 30 interventions ont été effectuées par les sapeurs-pompiers avec 7 mises en sécurité de personnes. Il s'agit de personnes prises par les eaux dans leur véhicules sur les secteurs Edouard GRINDA et du CADAM, notamment une personne prise de panique et rassurée par les sapeurs-pompiers.Du côté de Saint-Laurent-du-Var, plus de 30 personnes auraient été évacuées du local communal associatif avenue 11 novembre, par les sapeurs-pompiers Après reconnaissance, les pompiers ont estimé qu'il n'y avait pas de risque et il les ont laissé sur place en sécurité.Actuellement des équipes de sapeurs pompiers sont engagées sur des reconnaissances sous les ponts routiers gorgés d’eau.