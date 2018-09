Nice : Christian Estrosi reporte un mariage suite à une série d'infractions

Après de multiples infractions : conduite dangereuse, blocages de routes, insultes et outrages à agents... J’ai signifié aux mariés le refus de célébrer le mariage prévu et son report à lundi en application de la charte des mariages de la @villedenice, signée par chaque couple. pic.twitter.com/JIZCDEmegW — Christian Estrosi (@cestrosi) 1 septembre 2018

A Nice, on ne plaisante pas avec la charte des mariages. Entrée en vigueur depuis le 1er juin 2012, elle est signée par les futurs époux qui s'engagent à ne pas troubler la quiétude, la tranquillité et la solennité de l’instant.Mais ce samedi, comme cela était prévu en début d'après-midi, un couple n'a pas pu convoler en justes noces : Gaël Nofri, conseiller municipal en charge du stationnement et à la circulation, a été informé que des débordements étaient en cours sur le parcours du cortège.Le maire de Nice, Christian Estrosi, a fait part de sa décision sur les réseaux sociaux : pas de mariage le jour J, mais un report au jour ouvré suivant, soit lundi.Le nombre d'unions différées depuis la mise en application de la charte se compte sur les doigts d'une main.