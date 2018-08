Nice : deux quinquagénaires auraient importé une tonne de cannabis depuis l’Espagne

"Le mode opératoire était particulier à la fois dans la façon d'opérer et dans le professionnalisme du principal mis en cause", a précisé le commissaire de la PJ Eric Antonetti.

, qui les soupçonne d'avoir importé depuis le début de l'année plus d'une tonne de cannabis.Ecroués, ainsi que trois de leurs complices, après avoir été, ces deux trafiquants avaient été arrêtés le 8 août après la découverte de 300 kilos de résine de cannabis dans le coffre de leur voiture garée dans un parking public de Nice.La police leur impute, depuis le début de l'année, quatre ou cinq voyages en Espagne, à raison de 200 à 300 kg de résine à chaque fois.Plutôt que les habituels "go fast", le chef du réseau, un ancien braqueur sorti de prison depuis deux ans et reconverti dans les stupéfiants, partait accompagné d'un second véhicule.Ce repris de justice limitait le nombre d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement. Il avait le contact direct du fournisseur marocain en Espagne, effectuait lui-même le transport et travaillait ensuite avec un nombre limité de semi-grossistes., selon la police.