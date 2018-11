Nice : la mairie refuse de les marier après des débordements

Après les nombreuses infractions au code de la route d’un cortège, l’utilisation et le jet de fumigènes sur le commissariat Auvare, j’ai donné instruction de ne pas célébrer un mariage prévu ce jour en vertu de la charte signée par les futurs époux. #Nice06 pic.twitter.com/v9BJvbBctd — Christian Estrosi (@cestrosi) 3 novembre 2018

Violences volontaires

J'ai reçu les mariés, qui d'ailleurs ont reconnu que les faits émanaient de leur cortège, et je leur ai signifié ma décision de ne pas célébrer leur mariage, explique Gaël Nofri, joint par France 3 Côte d'Azur.

Après les nombreuses infractions d’un cortège de mariage dont l’utilisation et le jet de fumigènes contre un commissariat, et en accord avec @cestrosi , j'ai refusé de célébrer la cérémonie prévue ce jour. Des règles existent, il faut les respecter ou assumer d'être sanctionné. — Gaël Nofri (@GaelNofri) 3 novembre 2018

. C’est ce qui a décidé le maire de Nice, Christian Estrosi, et Gaël Nofri, le conseiller municipal qui devait célébrer le mariage, d’annuler la cérémonie prévue ce samedi à 14 heures.Les faits se sont produits en début d’après-midi, entre le boulevard Jean XXIII, dans le quartier de Saint-Roch, et l’hôtel de ville., incommodant légèrement une policière, précise le commissaire de permanence, joint par France 3 Côte d'Azur.précise l'officier de police., pourrait être poursuivi pour(un fumigène en l'espèce) contre personne dépositaire de l'autorité publique". Un autre homme qui a copieusement insulté les policiers, est également en garde à vue ce samedi soir pour des faits d'outrage.De son côté,entrée en vigueur le 1er juin 2012. Elle prévoit que les futurs mariés s’engagent à ne pas troubler la quiétude, la tranquillité et la solennité de l’instant :devant la mairie, précise l’élu de la majorité.