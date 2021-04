Pas assez de volontaires pour le vaccin Astrazeneca, le centre de vaccination de Nice ferme plus tôt que prévu

L'appel avait été lancé pour les personnels dits prioritaires de plus 55 ans, c'est-à-dire les enseignants et les membres des forces de l'ordre. Nombreux sont ceux qui auraient pu se faire vacciner ce samedi dans le centre du palais des expositions à Nice.

Pourtant, l'appel n'a pas vraiment été entendu. Les volontaires ont été vaccinés puis les chaises d'attente sont restées vides. La métropole Nice Côte d'Azur a donc décidé de fermer le centre à 13 heures alors qu'il aurait dû rester ouvert jusqu'à 17 heures.

Le manque de volontaires pourrait être dû au fait que le vaccin utilisé pour ces personnels est le vaccin controversé Astraznenca. L'Agence de sécurité du médicament a annoncé ce vendredi neuf nouveaux cas en France de thromboses atypiques et de cas de coagulation, après une vaccination avec l'Astrazeneca.

Journée spéciale

La métropole avait organisé une journée spéciale consacrée à la vaccination des professionnels prioritaires. Selon le gouvernement, plus de 400 000 professionnels de plus de 55 ans peuvent bénéficier en France de ce dispositif préférentiel dès ce week-end des 17 et 18 avril :

les professeurs des écoles, collèges et lycées

les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap)

les professionnels de la petite enfance – dont les assistants maternels

les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance

les policiers nationaux et municipaux

les gendarmes

les surveillants pénitentiaires.

Jointe par téléphone, la métropole de Nice indique qu'elle ne sait pas à ce stade si le centre de Nice sera ouvert dimanche mais que la vaccination pour tous les publics concernés reprendra normalement dès lundi.