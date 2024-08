Premier cas autochtone de dengue détecté en Provence-Alpes Côte d'Azur cet été

L'agence Régional de Santé annonce ce 2 août qu'un cas de dengue a été détecté chez une personne résidant à la Colle-sur-Loup. C'est le premier cas autochtone dans la région cette année. Une démoustication et une surveillance renforcée vont être mises en place

La dengue revient comme tous les ans. Souvent contractée en déplacement dans des zones tropicales, la maladie peut aussi être transmise par les moustiques tigres sur le territoire métropolitain. On parle alors de cas autochtones. C'est-à-dire contracté par une personne n'ayant pas voyagé dans une zone à risque.

Ce vendredi 2 août, l'Agence Régional de Santé Paca a annoncé qu'un cas autochtone a été détecté à la Colle-sur-loup. Il s'agit du premier cas autochtone identité dans la région cette année.

L'an dernier dans la région, 175 cas de dengue ont été signalés. 17 d'entre eux étaient des cas autochtones.

Une démoustication va être réalisée par l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID-Med) à l'est de la commune, sur la voie publique et dans les jardins privés. Cela afin d'éliminer les moustiques potentiellement infectés ainsi que les larves, et éviter la diffusion de la maladie.

Cette action de démoustication sera complétée par une enquête en porte à porte réalisée par l’ARS et Santé publique France dans le quartier concerné pour identifier des personnes qui pourraient présenter des symptômes, les informer sur la conduite à tenir et diffuser des messages de prévention. ARS Paca Communiqué de presse

Les symptômes

Souvent bénigne, la dengue peut parfois déclencher un état grippal avec de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, douleurs oculaires, fatigue. Cet état intervient 3 à 14 jours après la piqure du moustique.

Il est conseillé de se protéger des piqûres en se couvrant le corps ou en utilisant des répulsifs à insectes. Éradiquer les zones d'eaux stagnantes, lieux de ponte et de prolifération des larves.

En cas de doutes sur les symptômes, contacter un médecin.