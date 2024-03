VIDEOS. Les intempéries des Alpes-Maritimes en images : de la neige, des surfeurs et quelques dégâts...

Selon Météo-France, la majeure partie des intempéries est passée. En altitude, la vigilance avalanches est maintenue jusqu'à lundi matin. Une quinzaine de personnes est bloquée, sans hébergement, dans la station d'Isola 2000.

Pour ce dimanche, Météo-France a relevé entre 90 et 110 mm de pluie sur les Préalpes de Grasse et, localement, entre 140 et 160mm. Entre 13h et 15h, sur le littoral et l'arrière-pays, il a plu environ 10 millimètres par heure.

Le fleuve Loup, à Villeneuve-Loubet, ce dimanche 3 mars. • © Nathalie MORIN/FTV

À la mi-journée, 37,8mm de pluie cumulée ont été relevés au niveau de l'aéroport de Nice, 114,2 mm à Vence, 83 mm à Carros et 20 mm dans le Mercantour et l'arrière-pays. Au total, entre 60 et 80 millimètres de pluie étaient attendus sur le littoral azuréen. Plusieurs manifestations ont été annulées et des routes ont été interdites à la circulation.

À Nice, les vents ont fait chuter deux arbres sur la Promenade des Anglais, dont un au niveau de l'aéroport, occasionnant d'importants rallentissements.

durée de la vidéo : 00h00mn08s Des arbres couchés sur la Promenade des Anglais à Nice suite aux vents de ce dimanche 3 mars • ©Manon HAMIOT/FTV

À Antibes, ce sont six pins qui sont tombés dans la ville, occasionnant des dégâts matériels. Des vagues submersion ont également inondé un parking en surface.

durée de la vidéo : 00h00mn28s Le parking du soleil à Antibes subit des vagues submersion • ©Coralie BECQ/FTV

À Menton, par contre, le vent a fait des heureux. Dans la Méditerranée, les surfeurs ont pris les vagues toute la journée.

durée de la vidéo : 00h00mn18s Des vagues ont fait leur apparition sur le bord de mer de Menton ce dimanche...et les surfeurs étaient de sortie ! • ©Loïc BLACHE/FTV

Dans les stations, de la neige et des touristes bloqués

En altitude, c'est de la neige qui est tombée en abondance. La limite pluie-neige a été calculée entre 1.000 et 1.200 mètres d'altitude. La fin de l'épisode neigeux est prévue pour le milieu d'après-midi.

À Saint-Martin-Vésubie, à 970m d'altitude, la neige est tombée ce dimanche matin :

durée de la vidéo : 00h00mn41s La neige est tombée ce matin sur Saint-Martin-Vésubie • ©Jean-Bernard VITIELLO/FTV

Même chose du côté d'Auron :

durée de la vidéo : 00h00mn12s Le village d'Auron envahi de neige fraîche ce dimanche 3 mars • ©Office de tourisme Nice Côte d'Azur

⚠️❄️ #DirectMétéo

03/03/2024 : Soyez vigilants ! Les axes routiers sont perturbées avec la météo d’aujourd’hui. Voici une vidéo prise depuis la vallée de la #Tinée(06) en direction de #SaintSauveursurTinée(06) puis de la station d’#Auron(06). On passe de l’#automne à l’#hiver ! pic.twitter.com/G6FLh7WLpv — Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) March 3, 2024

Dans le Mercantour, au-dessus de 2.000 mètres, les cumuls de neige fraiche ont atteint 60cm en mi-journée, indique Météo-France, créant de fortes probabilités d'avalanches.

À Isola 2000, la RM97 qui mène jusqu'à la station est coupée à la circulation depuis 10h55, du fait d'une trop forte quantité de neige et d'un risque trop important d'avalanches. Mylène Agnelli, la maire de la commune, a donc été obligée de circuler entre le village (où 50 cm de neige fraîche ont été observée ce dimanche matin) et la station en motoneige avec un pisteur. "C'était bloqué, impossible de sortir ma voiture", explique l'élue.

durée de la vidéo : 00h00mn16s La maire d'Isola doit se déplacer à motoneige dans la station. • ©Mylène AGNELLI

La route RM97 "est fermée jusqu'à [lundi] midi", poursuit Mylène Agnelli. À Isola2000, "certains hébergeurs ont laissé leurs clients rester une nuit de plus", poursuit-elle. Une quinzaine de personnes se retrouvent par contre sans hébergement.

Pour ces personnes sans hébergement, on va ouvrir ce soir une salle et leur mettre à disposition des lits de camp, des couvertures, des pizzas et des boissons. Mylène Agnelli, maire d'Isola

Dans les Alpes-Maritimes, la vigilance jaune orage court jusqu'à 20h.

Les vigilances jaune pluie-inondation et vagues submersion perdurent jusqu'à minuit.

La vigilance jaune neige-verglas et la vigilance orange avalanches se poursuivent jusqu'à lundi midi.