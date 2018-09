Vivre avec une maladie rare : l'exemple d'Eric Aliprandi, dans les Alpes-Maritimes

Les maladies rares en chiffres

Elles concernent 3 millions de personnes en France. - H.NICOLAS, B.PROU ET C.FABRE

La dystonie aiguë est une pathologie que l'on appelle aussi torticolis spasmodique . Elle se caractérise par des. Il s'agit d'une maladie rare , c'est-à-dire qu'elle ne concerne qu'une personne sur 2 000, soit pour la France moins de 30 000 malades par pathologie.Eric Aliprandi avait 57 ans quand il a mis un nom sur sa maladie. Un choc pour ce préparateur en produits aromatiques, entraîneur de boxe, désormais beaucoup plus fatigué.Les maladies rares font l'objet d'un 3e plan national : plus de 3 millions de Français vivent avec l’une des 7 000 pathologies de ce type connues à ce jour.Depuis 2004 en France, les 2 premiers plans nationaux ont permis la création dess’appuyant sur 387 centres de référence et 1 800 centres de compétence pour un suivi global et au plus proche des personnes malades. Dans les Alpes-Maritimes, il est situé à Nice à l' hôpital l'Archet