Aix-en-Provence, Avignon, Toulon, Nice : Uber passe la vitesse supérieure dans le sud

Ubergreen à Nice

Uber débarque ce lundi à Aix-en-Provence, Avignon et Toulon. C'est Steve Salom, le directeur général d'Uber France, qui l'annonce ce dimanche dans une interview accordée au Journal du Dimanche (JDD).Ces trois villes viennent compléter la plateforme de réservation de voiture avec chauffeur (VTC) déjà présente dans 12 métropoles de l'hexagone. Les tests effectués en juillet et en août dans le sud ont visiblement été concluants."Six cents chauffeurs ont réalisé leur activité avec nous cet été dans ces trois villes et nous y avons enregistré 40.000 demandes de courses", indique Steve Salom dans le JDD.Le patron d'Uber France annonce également pour le 3 octobre la mise en place à Nice, Bordeaux et Lille d'un service Ubergreen, avec des véhicules hybrides ou électriques. "Nous voulons progresser dans toutes les villes où nous sommes, explique-t-il ajoutant "nous voulons démontrer que ce l'on fait est bon pour les villes, les habitants, et les chauffeurs".Cet été, à Nice, des chauffeurs VTC avaient manifesté devant l'aéroport de Nice contre la plateforme Uber.