Bouches-du-Rhône : deux lionceaux, issus d'un probable trafic illégal, abandonnés devant l'entrée d‘un parc animalier

Les deux lionceaux ont été pris en charge par l'association ROAAR, avant d'être remis à l'association Tonga terre d'accueil. / © Louis Aubert / FTV

Nala et Simba, deux adorable lionceaux, pèseront entre 150 et 200 kg à l'âge adulte / © Louis Aubert / FTV

Trafic illégal d'animaux sauvages

Se faire prendre en photo avec un fauve

L'histoire remonte au 31 décembre dernier. Ce jour-là, les responsables de l'association ROAAR, à Trets (Bouches-du-Rhône), ont découvert deux cages pour chat, déposées devant l'entrée du parc animalier. À l'intérieur de ces cages, deux lionceaux. Selon ces responsables, il s’agirait d'un mâle et d'une femelle, âgés entre quatre et cinq mois. Ils ont désormais un nom : Simba et Nala.Les individus qui ont abandonné ces lionceaux ne sont pas venus ici par hasard, ce parc accueille habituellement des félins "en fin de carrière", issus de cirque. C'est une maison de retraite pour animaux."On les a trouvés à 7 h du matin, je pense que les propriétaires les aimaient parce qu'ils ont été bien traités, ils avaient même chacun leur serviette de toilette, une bleue pour le mâle et une rose pour la femelle", raconte Sandrine Le Bris, responsable de l'association ROAAR;La justice a été aussitôt saisie et une enquête préliminaire a été ouverte pour déterminer la provenance de ces félins. Les investigations ont été confiées à un service spécialisé à compétence nationale de la gendarmerie. Ce choix du parquet d'Aix-en-Provence indiquerait qu'il s'agirait d'un trafic d'animaux sauvages."Ce sont des enquêtes difficiles", confie Fabrice Karcenty, vice-procureur de la République au parquet d'Aix-en-Provence, "parce que les origines sont diverses. Est-ce que ces lionceaux sont nés en France, en Europe ou ailleurs ? Ce sont des questions auxquelles les enquêteurs vont devoirs répondre".Les deux lionceaux ont été réquisitionnés et vont être confiés à l'association Tonga Terre d'accueil, située à Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire. Cette association est spécialisée dans l'accueil d'animaux sauvages saisis par les autorités pour absence d'autorisation de détention, mauvaises conditions de détention ou mauvais traitements. Ils proviennent de cirques, de laboratoires ou de particuliers."Ces lionceaux ne pourront jamais redevenir sauvages, ils sont trop imprégnés de l'homme et seront toujours dépendant de lui", explique Arnold Lhomme, responsable pour la fondation 30 millions d'amis. Il précise qu'ils seront probablement placés dans un sanctuaire en Afrique du Sud, mais dans un enclos.Les deux lionceaux découverts par l'association ROAAR n'ont aucune identification, aucun tatouage, aucune puce. Selon les autorités, ces jeunes félins auraient été achetés illégalement par des individus. Puis, face au danger qu'ils représentent et la difficulté de les conserver, ils les auraient abandonnés."Dans une maison ou un appartement, ça détruit tout ces bêtes là, vous imaginez dans un an, la femelle pèsera 150 kg et le mâle, près de 200 kg. C'est impossible des garder des lions dans ces conditions", indique Sandrine Le Bris.Pour posséder des fauves non identifiés , les propriétaires ont dû verser de fortes sommes d'argent et passer par des réseaux illégaux."Des lionceaux, comme ces deux-là, coûtent plusieurs milliers d'euros", indiquent le procureur, "pour les obtenir, ça suppose d'avoir des personnes qui peuvent introduire ces animaux sur le territoire ou qui ont ces animaux de manière légale et qui ont des portées"."Ca nécessite aussi d'avoir beaucoup d'argent et de posséder des conditions de transactions assez compliquées pour passer en-dessous des radars", ajoute Fabrice Karcenty.Selon la fondation 30 millions d'amis, "il y a une montée en puissance de la détention de fauves chez les particuliers". "L'année dernière, on a récupéré six bébés fauves dans la région", raconte Arnold Lhomme.Le trafic des espèces menacées, "que certains experts évaluent à 15 ou 20 milliards de dollars", se situe parmi les cinq plus rentables au monde avec celui des armes, des êtres humains, de la contrefaçon et de la drogue.C'est la nouvelle mode pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, se faire prendre en photo avec un fauve."C'est une mode qui vient une fois de plus des Etats-Unis et notamment du milieu du rap. Dans les clips, il faut toujours faire mieux et plus. Il faut avoir l'animal que les autres n'ont pas", explique Arnold Lhomme.Il y a eu les NAC (Nouveau animaux de compagnie), ensuite, c'était la mode de posséder un singe et maintenant, pour faire le buzz sur Internet, il faut se mettre en scène avec un fauve. Sur certaines applications smartphone, poster une photo ou une vidéo de soi en compagnie d' un lion ou d'un tigre peut déclencher plusieurs millions de vues et ainsi de devenir célèbre.