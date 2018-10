Marseille : les douaniers découvrent un lionceau dans un garage

Une femelle de quelques kilos

Les douaniers de Marseille découvrent un lionceau dans un garage

2017 : la douane a secouru 575 animaux vivants

La douane française est particulièrement impliquée dans la lutte contre les trafics d’espèces animales et végétales menacées d’extinction. En 2017, elle a réalisé 484 constatations portant sur des spécimens protégés par la convention CITES et pu secourir 575 animaux vivants avec l’aide des autorités sanitaires et des associations de sauvegarde des animaux.

Prévenus par la police, les agents de la brigade des douanes de Marseille ont secouru un lionceau détenu illégalement dans les locaux d'un garage de la cité phocéenne.Les douane ont trouvé une petite cage transportable renfermant un félin de quelques kilos. L’expertise a établi qu’il s’agit d’un lionceau, une femelle de un à deux mois, non encore sevrée. Interrogé sur l’origine de l’animal, l’employé, placé en retenue douanière, a déclaré qu’il l’avait récupéré dans un immeuble de Marseille, à la demande de personnes qui ne savaient pas comment s’en occuper.Le petit animal a immédiatement été remis à la SPA, qui l’a confié à une association spécialisée dans le recueil des animaux sauvages.Il s’agit d’une constatation extrêmement rare pour la douane française . En janvier 2007, deux lionceaux avaient été découverts par les services douaniers de Montpellier avant d’être remis au zoo de Marseille. Ils étaient transportés dans un véhicule de tourisme effectuant un trajet Portugal-Italie. Les jeunes félins, âgés de deux mois et non encore sevrés, provenaient de Belgique, avaient été pris en charge à Lisbonne et devaient être remis à un destinataire en Italie.