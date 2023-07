Près de 50 logements et des commerces évacués à Aix-en-Provence après l'effondrement partiel d'une cave

A la suite de l'effondrement d'une voûte dans une cave dans la rue de Cordeliers à Aix-en-Provence, plusieurs logements et commerces ont été évacués vendredi par mesure de sécurité.

Un vaste périmètre de sécurité a été mis en place ce vendredi 28 juillet autour des numéros 52/54 de la rue des Cordeliers, derrière la place des Cadreurs, à Aix-en-Provence. "D’après les spécialistes sauvetages et déblaiements ainsi que des experts en bâtiment des pompiers, le bâtiment présente des fragilités structurelles dues à l’effondrement d’une des voûtes dans une cave", précise la mairie dans un communiqué.

49 logements évacués

La municipalité a mis en place un arrêté de péril imminent sur le bâtiment concerné. Les pompiers des Bouches-du-Rhône ont procédé à l'évacuation de 49 logements et deux commerces.

Le périmètre de sécurité encadre une zone située entre le numéro 50 et le numéro 60 de la rue des cordeliers et entre le numéro 35 et le numéro 57 de la rue. Deux terrasses de restaurants situées en bas du forum des cardeurs sont également fermées (Les Baratineurs et le Bidule) et la sortie piétonne du parking des cardeurs (à l’arrière des bâtiments fragilisés).

La circulation des véhicules motorisés et des piétons est interrompue entre les intersections rue des Magnans et la rue Lieutaud.

Des habitants à reloger

Pour l'heure, on ignore encore combien de personnes ont été évacuées. La municipalité rappelle que "les propriétaires des habitations concernées se trouvent dans l’ obligation de reloger leurs locataires ou de se reloger." A défaut, la mairie pourra se substituer aux propriétaires, précise le communiqué.

Des étais ont été mis en place sur le bâtiment fragilisé, pour permettre aux experts d'intervenir. La mairie ignore encore combien de temps dureront les évacuations, avant la mise en sécurité des immeubles concernés.